Caída de rocas afectó dos vehículos en la vía Bucaramanga – San Gil

Una emergencia se registró durante la noche de este lunes en la vía que comunica a Bucaramanga con San Gil, en Santander, luego de que varias rocas cayeran sobre dos vehículos que transitaban por este corredor vial, según un reporte ciudadano.

Uno de los automotores afectados sería una buseta de servicio público de la empresa Transsander, que recibió el impacto de una roca y presentó daños materiales. De acuerdo con la información preliminar conocida, el segundo vehículo también resultó afectado por la caída de material sobre la carretera.

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🚨 ¡EMERGENCIA EN LA VÍA BUCARAMANGA–SAN GIL! ROCA IMPACTÓ UNA BUSETA DE TRANSSANDER



Momentos de tensión se vivieron durante la noche de este lunes en la carretera que comunica a Bucaramanga con San Gil, luego de que una roca cayera sobre una buseta de servicio público de la… pic.twitter.com/AQyDHhji5b — Noticias el abejorro de Bucaramanga (@AvisperoCom) October 13, 2026

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El hecho se habría presentado en el sector conocido como 15 Letras, entre Curití y Pescadero, una zona donde las lluvias pueden aumentar el riesgo de desprendimientos de rocas y tierra sobre la calzada.

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Según el reporte ciudadano, no se registraron personas lesionadas en el incidente. Sin embargo, se recomienda a los conductores transitar con precaución por este corredor vial, reducir la velocidad y estar atentos a posibles obstáculos en la carretera, especialmente durante las lluvias.