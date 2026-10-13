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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Caída de rocas afectó dos vehículos en la vía Bucaramanga – San Gil

Caída de rocas afectó dos vehículos en la vía Bucaramanga – San Gil

Una buseta de servicio público de Transsander y otro vehículo resultaron afectados por la caída de rocas en el sector de 15 Letras, entre Curití y Pescadero.

Foto rocas vía San Gil Bucaramanga carros.jpeg
Caída de rocas en vía San Gil - Bucaramanga
//Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Una emergencia se registró durante la noche de este lunes en la vía que comunica a Bucaramanga con San Gil, en Santander, luego de que varias rocas cayeran sobre dos vehículos que transitaban por este corredor vial, según un reporte ciudadano.

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Uno de los automotores afectados sería una buseta de servicio público de la empresa Transsander, que recibió el impacto de una roca y presentó daños materiales. De acuerdo con la información preliminar conocida, el segundo vehículo también resultó afectado por la caída de material sobre la carretera.

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El hecho se habría presentado en el sector conocido como 15 Letras, entre Curití y Pescadero, una zona donde las lluvias pueden aumentar el riesgo de desprendimientos de rocas y tierra sobre la calzada.

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Según el reporte ciudadano, no se registraron personas lesionadas en el incidente. Sin embargo, se recomienda a los conductores transitar con precaución por este corredor vial, reducir la velocidad y estar atentos a posibles obstáculos en la carretera, especialmente durante las lluvias.

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