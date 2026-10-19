Fenalcarbón advierte que penalizaciones eléctricas subirían hasta 10 % los costos de producir carbón

La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) advirtió al Gobierno que las resoluciones CREG 101 120 y 101 126 de 2026, que establecen un programa transitorio y autofinanciado de incentivos al uso eficiente de la energía eléctrica en Colombia para enfrentar el fenómeno de El Niño, podrían encarecer la producción de carbón y poner en riesgo el abastecimiento de las centrales termoeléctricas.

Teniendo en cuenta que la normativa incentiva el ahorro de energía, pero también penaliza los consumos que superen las metas asignadas, el gremio sostuvo que, si esas penalizaciones se aplican a la pequeña y mediana minería de Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Córdoba, sus costos de producción podrían subir hasta un 10 %. Eso afectaría la competitividad de las empresas que suministran carbón térmico al mercado nacional.

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La medida fija un recargo del 70 % sobre la tarifa de referencia para el consumo que supere el 110 % de la meta individual de ciertos usuarios industriales regulados. Fenalcarbón explicó que esas metas se calcularon en un período de fuerte contracción de la actividad carbonífera. Por eso, la recuperación de la producción durante 2026 podría traducirse en penalizaciones, incluso cuando se deba a mayores niveles de operación y no a ineficiencias energéticas.

"Ahorrar energía es necesario, pero encarecer la producción del carbón que demandan las termoeléctricas puede tener consecuencias inesperadas para garantizar el suministro eléctrico que requiere el país", afirmó Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón. Cante agregó que la situación ya fue puesta en conocimiento de la CREG y del Ministerio de Minas y Energía.



Ante este escenario, Fenalcarbón pidió excluir a la industria del carbón del esquema de penalizaciones o, como alternativa, establecer una metodología diferenciada que reconozca sus ciclos productivos y sus condiciones reales de operación. El gremio pide una solución regulatoria "que evite poner en riesgo la competitividad de los productores y la confiabilidad del sistema eléctrico".

A pesar de la petición de Fenalcarbón y su advertencia al Gobierno, el gremio reiteró su disposición a trabajar con las autoridades para compatibilizar las metas de eficiencia energética con la continuidad de la producción minera y el abastecimiento de combustible para las centrales térmicas, especialmente ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.