Aguacero en Atlántico: en seis horas cayó el volumen de agua pronosticado para una semana

El puente festivo terminó bajo intensas lluvias en amplios sectores de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde pasado el mediodía de este lunes empezó a caer un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica, que activó las alertas por creciente súbitas en varios ríos y provocó el desbordamiento de arroyos en varias poblaciones.

En Soledad, por ejemplo, dos adolescentes fueron rescatados del arroyo El Salao, que los arrastró varios metros cuando jugaban fútbol en una cancha y fueron sorprendidos por la corriente; mientras en Barranquilla, el arroyo en la vía 40 con calle 79, puso en aprietos a varios conductores, entre ellos una motociclista que por poco es arrastrada por la corriente.

Publicidad

Pero la emergencia más fuerte se registró en el municipio de Juan de Acosta, en la zona costera del Atlántico, donde un arroyo se desbordó e inundó varias viviendas aledañas.

"Una creciente impresionante, nunca antes vista", expresó un habitante, asombrado por el nivel de la corriente.



Y es que, según el Ideam, varias estaciones del Atlántico registraron más de 45 milímetros de precipitación en cuestión de seis horas, lo que significa que fue una lluvia muy fuerte.

Es más, por cuenta de la segunda temporada de lluvias, se prevén acumulados de entre 150 y 200 milímetros de precipitación a lo largo de todo octubre, pero aquí en cuestión de una tarde ya cayó una cuarta parte de ese volumen de agua pronosticado, indicó Geraldine Vega, meteoróloga del Ideam.

Publicidad

"Si calculamos, se presentaron las lluvias que debían generarse a lo largo de una semana. Por lo tanto, pues actualmente tenemos en alerta varias de las cuencas de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira", manifestó.

En Ciénaga, Magdalena, también se registraron inundaciones en varias de sus calles y los pronósticos apuntan a que el panorama seguirá igual de lluvioso para este martes. En horas de la mañana continuarían las lluvias en Atlántico, norte de Bolívar y Magdalena; mientras que en la tarde se prevén precipitaciones en La Guajira y Cesar.