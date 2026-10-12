Presidente De La Espriella destituye al comandante de la Policía de Santa Marta

El presidente Abelardo De La Espriella llamó a calificar servicios al comandante de la Policía de Santa Marta, el coronel Jeyson Haird López Puerto.

Una fuga masiva de detenidos y el bloqueo del pasado domingo por varias horas en la vía entre Ciénaga y Barranquilla, a la altura del corregimiento de Tasajera, fueron la razón de su salida.

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El presidente de la República anunció por redes sociales la sorpresiva salida del coronel del comando de la Policía de Santa Marta, quien será llamado a calificar servicios.

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“No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, escribió

el presidente De La Espriella en su cuenta de X.

Dijo De La Espriella que la decisión está motivada por la responsabilidad del oficial en la fuga este lunes de 41 detenidos por hurto, microtráfico y otros delitos del Centro de Traslado por Protección, ubicado en el barrio Santa Ana, por no informar oportunamente sobre estos hechos y no tomar las medidas correspondientes frente al bloqueo que se presentó en la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera.

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El mandatario informó que el coronel Olmer Urriago asumirá temporalmente la comandancia y esta misma semana llegará el coronel Jimmy Belalcázar como nuevo comandante.

El presidente Abelardo de La Espriella también le pidió tranquilidad a la comunidad por la fuga masiva de detenidos, ya que “no se trata de delincuentes de alta peligrosidad y se están desplegando todas las capacidades para ubicarlos y recapturarlos”.

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En Santa Marta, las autoridades ofrecieron hasta $5.000.000 por información que permita capturar a los detenidos que se fugaron. Del mismo modo, publicaron dos afiches con las fotos de los 41 sujetos.

Según las autoridades, al interior del Centro de Reclusión Transitorio Sur de Santa Marta se registró un motín en la madrugada de este lunes, que derivó en la fuga masiva.

Autoridades en Santa Marta ofrecen una recompensa de hasta $5 millones por información que ayude a recapturar a los 41 detenidos que este lunes en la madrugada se fugaron del Centro de Traslado por Protección (CTP), ubicado en el barrio Santa Ana de esa capital. #VocesySonidos pic.twitter.com/8F9xjXph47 — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 12, 2026

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De la Espriella pide priorizar recaptura de dos peligrosos delincuentes

Presidente De La Espriella pidió priorizar recaptura de Mario Méndez, alias 'Mongolo', presunto miembro de Los Pachenca y alias 'Guajiro', señalado de asesinar a un policía.

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Ellos hacen parte de los 41 sujetos que se fugaron de un Centro de Traslado de Protección en Santa Marta.