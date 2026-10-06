Buscan a cuatro privados de la libertad que se fugaron de estación de Policía La Flora en Cali

Desde la noche de este lunes, las autoridades en Cali desplegaron un operativo de búsqueda en toda la ciudad para recapturar a cuatro hombres privados de la libertad que se fugaron de la Estación de Policía La Flora, después de amenazar al patrullero encargado de la custodia del lugar.

El escape se registró en el momento en el que se les estaba repartiendo la comida, cuando estos hombres acorralaron al uniformado, lo intimidaron con armas cortopunzantes y salieron del lugar por la parte la trasera.

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Los prófugos fueron identificados como Julian Darío Rodríguez Ayala, Carlos Andrés Loboa Sánchez, Jhon Breyner Cruz Torres y Alejandro Díaz Muelas, procesados por diferentes delitos, como concierto para delinquir, hurto y homicidio.

"Exigimos establecer como ocurrieron los hechos, determinar, responsabilidades y verificar el cumplimiento de los protocolos de custodia y seguridad. Asimismo, se solicita reforzar los controles y adelantar todas las acciones necesarias para lograr su ubicación y recaptura, garantizando la seguridad de los caleños", señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza.



Esta fuga nuevamente enciende las alarmas entre los caleños, debido al nivel de hacinamiento que tienen las estaciones de Policía de la ciudad, que limitan las capacidades de reacción de las autoridades.