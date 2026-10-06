Envían a la cárcel a dos señalados del atentado contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra, señalados por la Fiscalía de participar en la planeación y logística del atentado con explosivos ocurrido el 21 de agosto de 2025 frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, Valle del Cauca.

De acuerdo con la investigación, dos camiones cargados con explosivos fueron abandonados frente a las instalaciones militares. Uno de los vehículos se detonó y dejó seis personas muertas y más de 58 lesionadas.

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La Fiscalía, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, señaló que Torres Caicedo y Rojas Becerra habrían intervenido en la planeación del ataque y desarrollado labores logísticas para facilitar la huida de las personas que dejaron los vehículos frente a la base aérea y evitar que fueran capturadas.

A los dos procesados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo; terrorismo; homicidio en persona protegida; homicidio en persona protegida en grado de tentativa; y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.



Ninguno de los dos aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y, tras la decisión judicial, deberán permanecer privados de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal.

Las capturas de Torres Caicedo y Rojas Becerra se realizaron en dos inmuebles de Cali, durante diligencias adelantadas de manera articulada con la Sijín de la Policía Nacional.

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Durante uno de los procedimientos también fue capturada en flagrancia Erly Tatiana Montoya Quintero, compañera sentimental de Sebastián Torres Caicedo. Según la Fiscalía, en su poder fueron encontradas varias dosis de estupefacientes, por lo que fue presentada ante un juez de control de garantías.

A Montoya Quintero le fue imputado el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La mujer tampoco aceptó los cargos y fue cobijada con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.