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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Árboles caídos y quebradas en nivel rojo deja aguacero de este viernes en el Valle de Aburrá

Árboles caídos y quebradas en nivel rojo deja aguacero de este viernes en el Valle de Aburrá

Las fuertes lluvias generaron también afectaciones a la movilidad y obligaron a organismos de socorro a desplazarse a evaluar diversos puntos.

Aguacero en el Valle de Aburrá.
Aguacero en el Valle de Aburrá.
Foto: suministrada.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Las fuertes lluvias que cayeron sobre el Valle de Aburrá en la tarde de este viernes dejaron, además de afectaciones a la movilidad principalmente en algunas zonas de Medellín, varios árboles caídos y algunas quebradas de la capital antioqueña en nivel rojo por considerable aumento en el nivel de su caudal.

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De acuerdo con el reporte entregado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por medio de su cuenta de X, tras las precipitaciones, "las quebradas La Presidenta y La Guayabala se encuentran en nivel rojo", además de que "se reporta caída de árboles en algunos sectores de Belén y Guayabal".

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El mandatario local agregó que, pese a esas afectaciones, "no hay personas heridas" y completó afirmando que equipos de organismos de socorro "ya se encuentra en los sitios afectados".

Las lluvias también generaron afectaciones en temas de movilidad, con cierres viales a la altura del Centro Comercial Monterrey y en la avenida 80 con la Loma de los Bernal, por lo que autoridades de tránsito sugieren tomar vías alternas.

El funcionamiento del sistema metro también se vio impactado por las lluvias, luego de que las condiciones climáticas obligaran al cierre del metrocable Línea J (San Javier- La Aurora). De acuerdo con el reporte del SIATA, Envigado, Itagüí, Caldas, además de Medellín, concentraron la mayor cantidad de las lluvias en el Valle de Aburrá.

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Finalmente, hay que mencionar que la nubosidad también hizo que el aeropuerto Olaya Herrera tuviera algunas restricciones para las operaciones aéreas. Aunque las condiciones meteorológicas mejoraron pasadas las 3:40 de la tarde, el balance es de tres vuelos cancelados y tres demorados saliendo, así como cuatro cancelados y dos demorados llegando.

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