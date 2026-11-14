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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Asesinado escolta del alcalde de El Zulia en un ataque armado en Cúcuta

Asesinado escolta del alcalde de El Zulia en un ataque armado en Cúcuta

El atentado ocurrió en un billar del barrio Carora y dejó otras dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial.

Policía en El Zulia, Cúcuta, tras asesinato de escolta de la UNP.
Policía en El Zulia, Cúcuta, tras asesinato de un escolta de la UNP.
Foto: captura de video, suministrado.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

Un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), identificado como Gerson Corredor Camargo, fue asesinado en un ataque a disparos registrado en Cúcuta. El funcionario hacía parte del esquema de seguridad del alcalde del municipio de El Zulia, Norte de Santander, Elkin Caballero Ramírez.

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El hecho ocurrió en un billar ubicado en la transversal 17 con avenida Cero, cerca de la entrada al sector de Las Minas, barrio Carora.

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En el ataque también resultaron heridas dos personas. Una de ellas fue identificada como Yeison Alexander López Peñaranda, quien sufrió una lesión en el tórax, mientras que Deninson David presentó una herida en la pierna derecha.

Los dos lesionados fueron trasladados a la IPS Loma de Bolívar para recibir atención médica.

Entre tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables del ataque.

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