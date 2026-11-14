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Asesinan a otro contratista de Ecopetrol en zona rural de Puerto Wilches, Santander

Se trata de un joven de 24 años, trabajador de la empresa FRG S.A.S., cuyo homicidio se registra apenas 15 días después de otro ataque mortal contra un trabajador del sector petrolero.

Asesinan a otro contratista de Ecopetrol en Puerto Wilches, Santander.JPG
Imagen de las autoridades. Asesinan a otro contratista de Ecopetrol en Puerto Wilches, Santander.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

Omar Yesid Cabarcas Fontalvo, de 24 años, recibió varios disparos en diferentes partes de cuerpo. El crimen ocurrió en la vereda Las Curumutas, donde también fue hurtada su motocicleta. Las autoridades indagan si el homicidio estaría relacionado con presuntas exigencias del Clan del Golfo por la venta de cupos para trabajar en empresas contratistas de Ecopetrol.

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Este nuevo homicidio de un trabajador vinculado a empresas contratistas de Ecopetrol FRG S.A.S. vuelve a encender las alarmas de las autoridades ya que es la segunda victima de grupos armados siendo ellos contratistas de Ecopetrol.

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El primer crimen fue el Daison Jhoani Rodríguez Villalba, de 41 años, quién fue atacado con arma de fuego mientras cumplía su jornada laboral delante de sus compañeros en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta, al sur de Bogotá el 10 de febrero de 2023.
Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta.
Foto: AFP

Este nuevo asesinato ocurrió hacia las 6:00 de la tarde del jueves 12 de noviembre, en la vereda Las Curumutas, un sector rural ubicado a unos 30 minutos del casco urbano de Puerto Wilches.

Uno de los elementos que hace parte de la investigación es que la víctima habría sido citada en ese lugar por presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo. Además, después del ataque fue hurtada la motocicleta en la que se movilizaba, una Bóxer de color negro, de placas SOU-18F.

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Entre las hipótesis que manejan los investigadores está una posible relación de la victima con la venta de cupos para ingresar a trabajar en empresas subcontratistas de Ecopetrol.

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De acuerdo con la información preliminar, esta actividad estaría bajo investigación por una posible intervención de integrantes del Clan del Golfo.

Este asesinato vuelve a generar preocupación por la seguridad de los trabajadores y contratistas del sector petrolero en el Magdalena Medio.

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