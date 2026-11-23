Las altas temperaturas que se han registrado durante las últimas dos semanas en Santander encendieron las alertas de las autoridades por la disminución de los caudales de los ríos y el riesgo de incendios forestales.

Pedro Conde de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, señaló que "17 municipios vienen presentando afectaciones en sus fuentes hídricas, una situación que se había reportado entre agosto y octubre por las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño y que nuevamente se intensificó durante noviembre".

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De acuerdo con el reporte entregado este lunes 23 de noviembre, las temperaturas han alcanzado entre 38 y 40 grados centígrados en municipios del Magdalena Medio santandereano, entre ellos Puerto Wilches, Barrancabermeja, Cimitarra y Sabana de Torres.

El panorama contrasta con las lluvias registradas durante la tarde en municipios de la provincia de Soto Norte, como Charta, Suratá, California, Matanza y Betas.



A las altas temperaturas se suma el riesgo de incendios forestales. Según el pronóstico del IDEAM, Sabana de Torres se encuentra en alerta máxima por esta amenaza, mientras que otros nueve municipios están en alerta naranja, entre ellos Girón, Jordán, Aratoca y Curití. Además, ocho municipios permanecen en alerta amarilla.

La disminución de las lluvias también ha generado una reducción en los niveles de varios ríos del departamento. En Barrancabermeja, el río Magdalena registra una altura de 1,60 metros. También se reportan niveles bajos en los ríos Carare, Suárez, Opón y Lebrija.

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Ante este panorama, hizo un llamado a los alcaldes, presidentes de las juntas de acción comunal y autoridades municipales para activar los protocolos de prevención de incendios forestales, especialmente en las zonas rurales.

"Debemos evitar las quemas de vegetación, basuras y material vegetal, así como arrojar colillas de cigarrillo encendidas, vidrios u objetos que puedan generar incendios" afirmó Conde.

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También pidió a los ciudadanos hacer un uso responsable del agua y la energía eléctrica, evitar el lavado innecesario de vehículos y fachadas y no desperdiciar el recurso hídrico mientras persistan las altas temperaturas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas y de los niveles de los ríos para atender posibles emergencias en los municipios afectados.