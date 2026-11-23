Una mujer murió y dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del domingo 22 de noviembre en Santander. La emergencia se registró en la vereda Mata de Guadua, sector Loma Redonda, aproximadamente en el kilómetro 26 de la vía que comunica a Zapatoca con San Vicente de Chucurí.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zapatoca, el accidente involucró un vehículo todoterreno Can-Am, tipo off-road, que habría sufrido un siniestro cuyas causas aún no han sido establecidas.

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La emergencia fue atendida a las 10:24 de la noche por cinco unidades de Bomberos, en coordinación con la Policía Nacional y con el apoyo de habitantes de la zona.

El organismo de socorro confirmó que dos personas resultaron lesionadas y ya habían sido trasladadas al hospital municipal. Sin embargo, una mujer falleció en el lugar del accidente.



Los bomberos notificaron a las autoridades competentes y apoyaron las labores de recuperación del cuerpo de la víctima.

Por ahora, no se han establecido oficialmente las circunstancias en las que ocurrió el siniestro ni las causas que habrían provocado el accidente. Las autoridades deberán adelantar las respectivas investigaciones.

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Tras la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Zapatoca expresó sus condolencias a los familiares de la mujer fallecida y reiteró el llamado a la prudencia para quienes transitan por las vías del departamento.