Ante los recientes ataques con drones registrados en Cúcuta, el Catatumbo y el sur del Cesar, el alcalde de Bucaramanga confirmó que pidió a la Policía Metropolitana mantenerse en máxima alerta y reforzar las medidas de prevención para evitar posibles hechos que afecten la seguridad en la capital santandereana.

El mandatario aclaró que, por el momento, no existe una alerta específica para Bucaramanga; sin embargo, señaló que ya inició conversaciones con el general de la Policía y la Quinta Brigada del Ejército para fortalecer los controles en las entradas y salidas de la ciudad.

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“Estamos también hablando con la Quinta Brigada del Ejército para que cerquemos en este preciso momento las entradas de nuestra ciudad, toda la custodia, todo el rigor de requisas, registro de vehículos y personas”, manifestó.

El alcalde explicó que la situación de orden público en otros territorios obliga a las autoridades locales a aumentar las medidas de vigilancia, especialmente en lugares que podrían ser considerados vulnerables, como estaciones de Policía y centros comerciales.



Además, advirtió que los ataques con drones representan un nuevo desafío para la fuerza pública y que Bucaramanga necesita avanzar en tecnología para detectar e inhibir estos dispositivos: “Esto ya es otro nivel, esto ya es el tema de drones y es un tema que coge, por supuesto, a la fuerza pública en cualquier momento. Cualquier descuido puede generar algún tipo de afectación”, señaló.

El mandatario también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que acompañe a las administraciones territoriales con recursos destinados a fortalecer la seguridad tecnológica.

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Aseguró que Bucaramanga ha invertido en cámaras de vigilancia, radios de comunicación, vehículos, patrullas y motocicletas para mejorar la capacidad de reacción de las autoridades, pero insistió en que ahora es necesario fortalecer las capacidades frente a las amenazas que representan los drones.