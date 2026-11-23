El cuerpo del exgobernador de Santander y exalcalde de Bucaramanga, Alberto Montoya Puyana, estará en cámara ardiente este lunes 23 de noviembre, a partir de las 3:00 de la tarde, en el auditorio mayor Carlos Gómez Albarracín de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), institución a la que dedicó varios años de su vida como rector.

La universidad abrirá este espacio para que familiares, amigos, integrantes de la comunidad académica y ciudadanos puedan acompañar la despedida de uno de los dirigentes más reconocidos de Santander.

Publicidad

El rector de la Unab, Juan Camilo Montoya Bozzi, destacó la trayectoria de Montoya Puyana, su compromiso con el servicio público y el papel que desempeñó en el crecimiento de la institución educativa.

“Alberto Montoya fue un gran santandereano dedicado al servicio público, dedicado a desarrollar esta universidad, siempre obrando con transparencia, con mucha rectitud, con mucha claridad en sus posiciones, en sus opiniones, siempre amable, siempre querendón, alegre, pero a la vez firme en todo lo que pensaba y lo que hacía con rectitud”, expresó el rector.



También señaló que Santander tiene una deuda de gratitud con el exmandatario por su trabajo en favor del departamento, tanto desde la Gobernación como desde la Alcaldía de Bucaramanga.

“La región le debe mucho por su labor como gobernador, como alcalde y siempre buscando cosas buenas para Santander especialmente. Vamos a despedirlo en estos días como lo merece”, agregó Montoya Bozzi.

Publicidad

Alberto Montoya Puyana fue el primer alcalde de Bucaramanga elegido por voto popular, gobernador de Santander, senador de la República y rector de la UNAB durante dos periodos. Su trayectoria estuvo marcada por la participación en la vida pública, el desarrollo institucional y la educación superior.

Su despedida en la universidad representa un reconocimiento a los años que dedicó a fortalecer una de las instituciones educativas más importantes de la región y a su aporte a la historia política y administrativa de Santander.

