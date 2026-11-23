El Consejo de Estado ratificó la elección de Cristian Fernando Portilla Pérez como alcalde de Bucaramanga para el periodo 2024-2027, al confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que había negado las tres demandas de nulidad electoral presentadas en su contra.

La decisión fue adoptada el 19 de noviembre de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en segunda instancia, y representa el cierre del proceso judicial que buscaba anular la elección del mandatario, realizada el 14 de diciembre de 2025, durante las elecciones atípicas de la capital santandereana.

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Los demandantes Liliana Marcela Oliveros Mantilla, Juan Nicolás Gómez Herrera y Édgar Solier Millares Escamilla cuestionaban, principalmente, dos aspectos: presuntas irregularidades en la inscripción de la candidatura de Portilla y una supuesta inhabilidad por haber trabajado como asesor del despacho del entonces alcalde y participado en diferentes instancias de la administración municipal.

Sin embargo, después de revisar los argumentos de la apelación y las pruebas del expediente, el alto tribunal concluyó que no se configuraron las causales que permitieran anular la elección.



¿Por qué se había demandado la elección?

Uno de los principales cuestionamientos estaba relacionado con la inscripción de Portilla para las elecciones atípicas. El mandatario había presentado su renuncia a la candidatura el 4 de noviembre de 2025, pero dos días después, el 6 de noviembre a las 11:50 de la noche, radicó un desistimiento para continuar en la contienda electoral.

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Los demandantes argumentaban que esa decisión se había presentado por fuera del horario permitido y que, además, no contaba con la ratificación expresa de todos los partidos que integraban la coalición 'Con Paso Firme Bucaramanga Avanza', conformada por el Partido de la U, Centro Democrático y Cambio Radical.

Frente a este punto, el Consejo de Estado determinó que el desistimiento se presentó dentro del plazo establecido en el calendario electoral, que vencía a la medianoche del 6 de noviembre. La Sala explicó que el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011 regula los periodos de inscripción y que el artículo 31 establece las condiciones para modificar las candidaturas.

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También concluyó que no existía una disposición que prohibiera expresamente el desistimiento de una renuncia en esas circunstancias y que ninguno de los partidos de la coalición había solicitado revocar la inscripción ni había manifestado formalmente su oposición a la candidatura de Portilla.

Consejo de Estado descartó inhabilidad por su paso por la Alcaldía

El segundo cuestionamiento estaba relacionado con el ejercicio de autoridad administrativa durante los 12 meses anteriores a su elección.

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Los demandantes sostenían que Portilla había incurrido en una inhabilidad porque entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se desempeñó como asesor del despacho del entonces alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, y fue delegado en diferentes comités y comisiones de la administración municipal.

Sin embargo, la Sección Quinta consideró que las funciones desempeñadas no demostraban el ejercicio individual de autoridad administrativa. Explicó que la participación en organismos como la Comisión de Personal, el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Comisión Territorial Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción no implicaba, por sí misma, facultades de mando o decisión.

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Sobre su participación en el Consejo Directivo de la CDMB, incluso con voz y voto como delegado del municipio, la corporación señaló que las decisiones corresponden al conjunto de integrantes y no pueden atribuirse individualmente a cada uno para configurar una inhabilidad.

Otro de los puntos examinados fue su actuación como supervisor del contrato 055 de 2025, relacionado con planes de medios y comunicación estratégica para divulgar la oferta institucional de la Alcaldía.

En ese contrato, Portilla solicitó el 17 de septiembre de 2025 una adición presupuestal por más de $1.469 millones. No obstante, el Consejo de Estado estableció que esa solicitud fue presentada ante la secretaria administrativa, quien tenía la competencia para ordenar el gasto.

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La Sala precisó que la supervisión contractual implica labores de seguimiento y control, pero no convierte automáticamente al funcionario en ordenador del gasto ni le otorga facultades autónomas para tomar decisiones sobre los recursos públicos.

Además, señaló que no se encontraron pruebas de que el contrato de medios le hubiera representado alguna ventaja electoral al entonces candidato.

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Procuraduría también había pedido mantener la elección

Antes de conocerse la decisión de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación había solicitado al Consejo de Estado confirmar el fallo del Tribunal Administrativo de Santander.

El concepto fue presentado por la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, Idayris Yolima Carrillo Pérez, quien consideró que las actuaciones relacionadas con la inscripción de la candidatura, las elecciones atípicas y la declaratoria de elección se ajustaron al marco normativo.

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El 1 de septiembre de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander ya había negado las pretensiones de las demandas. Sin embargo, los demandantes apelaron la decisión para que fuera revisada por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

¿Qué dijo la defensa de Cristian Portilla?

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Tras conocerse la decisión, el abogado del alcalde, Hollman Ibáñez Parra, destacó que el Consejo de Estado mantuvo la decisión que había adoptado el Tribunal Administrativo de Santander y aseguró que los demandantes no lograron demostrar las inhabilidades señaladas en el proceso.

“Las inhabilidades están en la ley y hay que probarlas. No se arman con suposiciones”, manifestó el abogado, quien también sostuvo que la decisión judicial respetó la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.