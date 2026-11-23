La violencia contra los menores de edad sigue golpeando a Barrancabermeja. Un niño de 12 años murió en un ataque con arma de fuego ocurrido en el barrio María Eugenia, comuna siete, con lo que ya son tres los menores asesinados en medio de los recientes hechos violentos registrados en el distrito.

De acuerdo con la información preliminar, el niño se movilizaba en una motocicleta junto a su padrastro cuando dos hombres en motocicleta los interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones, quedando el menor en medio de el ataque armado presuntamente dirigido contra su padrastro

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Este nuevo homicidio genera preocupación porque ocurre apenas un día después de que la Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander anunciaran una recompensa de hasta $50 millones para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables de varios hechos violentos.

Entre los casos que motivaron el ofrecimiento de la recompensa están los asesinatos de dos adolescentes de 16 años en la misma comuna siete, el ataque a bala contra un tendero y los disparos y quemas contra establecimientos comerciales, presuntamente relacionados con exigencias extorsivas a comerciantes por el no pago de cuotas.



Durante el consejo de seguridad, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de los operativos de vigilancia, controles y acciones de inteligencia en las comunas y corregimientos de Barrancabermeja, con el propósito de frenar los hechos criminales.