Tres presuntos integrantes del ELN fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en extorsiones, amenazas y ataques contra el transporte público en Santander. Entre los hechos que les atribuyen las autoridades está la incineración de cuatro buses de la empresa Concorde.

Se trata de personas conocidas con los alias de ‘Cosa Mala’, ‘Chucho’ y ‘La Negra’, quienes, de acuerdo con las investigaciones del GAULA de la Policía, harían parte de la comisión Martha Cecilia Pabón del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN. Las capturas se realizaron el 21 de noviembre en los municipios de El Cerrito y Concepción.

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Uno de los principales señalamientos recae sobre alias ‘Cosa Mala’, quien estaría vinculado con la incineración de cuatro vehículos de transporte público y la instalación de artefactos y elementos alusivos a esa guerrilla en el municipio de El Cerrito.

Los ataques contra los buses se habrían registrado el 11 de abril, el 6 y 12 de mayo y el 17 de octubre de 2026, en jurisdicción de Santander y Norte de Santander. Según las autoridades, estas acciones habrían sido utilizadas para intimidar a los transportadores y presionarlos para que pagaran exigencias económicas.



Por su parte, alias ‘Chucho’ y ‘La Negra’ serían los encargados de conseguir material logístico, víveres y elementos de intendencia para esta comisión, además de dinamizar amenazas y cobros extorsivos contra comerciantes.

De acuerdo con las labores investigativas, esta comisión del ELN estaría recaudando cerca de $150 millones mensuales mediante extorsiones a comerciantes y transportadores en Santander, Norte de Santander y Boyacá.

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La investigación comenzó el 12 de mayo de 2026 y permitió reunir cinco procesos. Para identificar a los presuntos integrantes de esta estructura, las autoridades realizaron interceptaciones telefónicas, entrevistas y cinco reconocimientos, entre otras labores de Policía Judicial.

Los tres capturados fueron presentados ante las autoridades judiciales por los presuntos delitos de extorsión, terrorismo, concierto para delinquir, daño en bien ajeno, hurto, incendio y rebelión.

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Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso penal.