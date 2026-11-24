Las altas temperaturas que se han registrado en el Magdalena Medio santandereano, donde los termómetros han alcanzado los 40 grados centígrados, mantienen en alerta a las autoridades de Gestión del Riesgo de Santander, que realizan un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y sus posibles efectos sobre las fuentes hídricas.

De acuerdo con Pedro Conde, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, las temperaturas más elevadas se han presentado en municipios como Puerto Wilches, Barrancabermeja, Cimitarra y Sabana de Torres, donde el intenso calor contrasta con las lluvias que se han registrado en otros sectores del departamento.

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La situación ya tiene consecuencias sobre el abastecimiento de agua. Según la Oficina para la Gestión del Riesgo, 17 municipios de Santander presentan afectaciones en sus fuentes hídricas por la disminución de los caudales, una situación que se había advertido entre agosto y octubre y que volvió a intensificarse durante noviembre.

En Barrancabermeja, por ejemplo, el río Magdalena registra una altura de apenas 1,60 metros. También se reportan bajos niveles en los ríos Carare, Suárez, Opón y Lebrija.



A esto se suma el riesgo de incendios forestales. Sabana de Torres se encuentra en alerta máxima, mientras que otros nueve municipios permanecen en alerta naranja y ocho más en alerta amarilla, de acuerdo con el pronóstico del Ideam.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a los alcaldes y a las comunidades para evitar las quemas de vegetación y basuras, no arrojar elementos que puedan provocar incendios y hacer un uso responsable del agua y la energía eléctrica.

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Mientras persisten las altas temperaturas, la Gestión del Riesgo mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas y de los niveles de los ríos en el departamento.