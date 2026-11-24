El alcalde Jonathan Vásquez señaló que el crimen estaría relacionado con una disputa por el control del microtráfico y que los sicarios buscaban asesinar al padrastro del menor. Las autoridades ofrecen una recompensa de $20 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

La disputa entre presuntos expendedores de estupefacientes sería la principal hipótesis detrás del asesinato de un niño de 12 años en Barrancabermeja. El alcalde del distrito petrolero, Jonathan Vásquez, señaló directamente a dos hombres conocidos con los alias de ‘Marihuana’ y ‘Terri’ como los presuntos responsables del ataque armado ocurrido en el barrio María Eugenia, en la comuna siete.

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Según el mandatario, los dos delincuentes estarían enfrentados por el control del microtráfico y habrían ordenado o participado en el atentado que terminó con la vida del menor. El objetivo del ataque, de acuerdo con la información entregada por el alcalde, sería alias ‘Rolón’, padrastro del niño, quien permanece bajo detención domiciliaria por un proceso relacionado con microtráfico.

“Alias Marihuana y alias Terri, en medio de su lucha por el microtráfico, acabaron con la vida de un menor de 12 años”, manifestó Vásquez, quien aseguró que uno de los presuntos atacantes habría resultado herido durante los hechos y que los responsables escaparon hacia el sector de La Unión.



Las primeras versiones del caso indican que el niño se movilizaba en una motocicleta junto a su madre, su hermano y su padrastro cuando fueron interceptados por dos hombres armados que también se desplazaban en moto. El ataque ocurrió hacia el mediodía del lunes 23 de noviembre y la víctima fue identificada como Christian Stewart Araque Torres.

El mandatario agregó que las autoridades tienen información sobre la posible ruta de escape de los atacantes y anunció una recompensa de $20 millones, con recursos de la Alcaldía, para quienes entreguen información que permita ubicarlos.

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Disputa por el microtráfico y otros hechos violentos

Este homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados durante el fin de semana en Barrancabermeja. El sábado 21 de noviembre fueron asesinados dos adolescentes de 16 años en el sector de Rabo Largo, en la comuna siete. También murió un joven de 19 años en el barrio Provivienda.

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La situación de seguridad motivó un consejo extraordinario en el que la Alcaldía y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa conjunta de hasta $50 millones para identificar y capturar a los responsables de los recientes hechos criminales. De ese monto, $20 millones corresponden al aporte del Distrito y $30 millones al Gobierno Departamental.

Como antecedente, en abril de 2025 la Policía del Magdalena Medio había advertido sobre disputas entre estructuras delincuenciales conocidas como ‘Los de la Unión’, ‘Los de la M’ y ‘Los Búcaros’, por el control territorial y las economías ilegales en Barrancabermeja.

Por ahora, los señalamientos contra alias ‘Marihuana’ y ‘Terri’ corresponden a la información entregada por el alcalde y deberán ser corroborados por los investigadores. La Policía y la Fiscalía adelantan las actuaciones para establecer la autoría material e intelectual del homicidio.

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La muerte del niño vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia que afecta a la comuna siete, donde los enfrentamientos y las disputas por el microtráfico han dejado víctimas menores de edad.

También conviene precisar que la recompensa de $20 millones anunciada por el alcalde corresponde al aporte del Distrito; la bolsa conjunta con la Gobernación asciende a $50 millones.