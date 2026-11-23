La Fiscalía General de la Nación remitió a la Corte Suprema de Justicia tres indagaciones que se habían abierto contra la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Claudia Romero Nader, por la presunta falsificación de su título universitario.

De acuerdo con lo conocido, las tres noticias criminales están relacionadas con el delito de falsedad ideológica en documento público y tendrían como origen el presunto uso de un título falso de administradora de empresas de la Universidad Javeriana de Bogotá.

Claudia Romero Nader durante una intervención en la Cámara de Representantes. Foto X: @ClauRomeroNader

Publicidad

El traslado de las investigaciones a la Corte Suprema se produce en medio de los cuestionamientos que también enfrenta la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada por la presunta presentación de títulos académicos y certificados profesionales falsos para acreditarse como ingeniera de minas.

En el caso de Estrada, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería confirmó que la congresista afronta una investigación penal en la Fiscalía, luego de una denuncia radicada desde marzo por estos hechos.



Además, en la Fiscalía cursan tres indagaciones contra Estrada por el presunto delito de falsedad en documento. Una de ellas fue abierta en 2024, antes de su llegada al Congreso, y las otras dos fueron iniciadas en 2026. Dentro de esos procesos, la representante habría sido citada en dos oportunidades sin asistir.

La controversia alrededor de Estrada también involucra a la Universidad Nacional de Colombia. Su secretario general, Édgar Cortés, certificó que la representante nunca fue estudiante de esa institución. Tras conocerse esa certificación, algunos congresistas solicitaron su renuncia a la curul y el Pacto Histórico anunció que su comité de ética revisaría el caso.