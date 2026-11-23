En diálogo con Mañanas Blu, Juan Felipe, un joven economista de 24 años graduado en Turquía y analista de riesgo financiero en la firma FRM, rompió el silencio sobre las investigaciones que adelanta desde su cuenta de X, conocida como @Rentas. Desde esta plataforma de veeduría ciudadana, labor que realiza paralelamente a su trabajo formal, el influenciador ha expuesto una serie de irregularidades y falsedades en las hojas de vida de varias figuras vinculadas al Pacto Histórico y a la administración pública.

La chispa de las denuncias y las congresistas cuestionadas

El escándalo cobró fuerza tras la denuncia sobre Luz Verónica Estrada, quien acreditó un título falso de la Universidad Nacional y documentación irregular para acceder a un contrato por 78 millones de pesos en la DIAN. Según relató Juan Felipe, el seguimiento a Estrada inició tras un incidente público en el Congreso con el representante Daniel Briceño.

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"Vi que era como el momento para publicárselo... estallarlo también necesitaba como la oportunidad de que ella volviera a aparecer en el medio", afirmó el veedor, destacando que la funcionaria dio el "papayazo" para revelar la información que ya tenía recopilada.

Sin embargo, el caso no se detuvo allí. Las indagaciones de Rentas salpicaron a otras figuras políticas del Pacto Histórico, entre ellas Claudia Romero Nader (representante en Bogotá), Andrea Vargas y la senadora Daisy Joana Osorio Márquez. En el caso particular de Romero Nader, Juan Felipe tramitó un derecho de petición ante la Universidad Javeriana, entidad que confirmó que la dirigente jamás estuvo inscrita ni cursó la carrera de Administración de Empresas de la cual afirmaba ser egresada desde 2019. Respecto a Osorio Márquez, señalada de presentarse como contadora pública en La Guajira sin poseer la titulación, el influenciador enfatizó que el engaño es recurrente:



"Es algo sistemático, es algo casi que patológico dentro del pacto histórico y dentro de la izquierda colombiana, o sea, presentarse como algo que no son".

“Un engaño al electorado”: El prestigio detrás de las mentiras

Ante el cuestionamiento sobre por qué un congresista mentiría sobre su titulación académica cuando la Constitución colombiana solo exige la mayoría de edad y la ciudadanía para aspirar al cargo, Juan Felipe sostuvo que se trata de una falta de honestidad deliberada hacia la ciudadanía. "Vuelvo y digo, es un engaño al electorado porque pues ellos están votando por la persona que se vendió, o sea, por la persona que se mostraba como profesional", aseveró.

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El veedor atribuye esta conducta a una búsqueda de estatus y superioridad pública:

"Inflar hojas de vida es simplemente buscando más votos o mostrarse superiores a las demás personas (...). O sea, no creo que una persona que tenga menos o más educación sea menos persona simplemente por un tema académico".

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Amenazas recibidas y nuevas revelaciones en camino

El impacto de las publicaciones ha generado duras reacciones. Juan Felipe reveló que ha recibido llamadas con advertencias por parte de personas vinculadas a la colectividad de gobierno: "Me han dicho que si me pongo muy salsa me va a pasar algo, vainas de ese estilo. Pero yo la verdad no les tengo miedo y prefiero defender la verdad y defender al país".

Asimismo, adelantó que las revelaciones apenas comienzan. Confirmó que tiene en la mira a otros dos senadores y tres representantes a la Cámara del Pacto Histórico con inconsistencias en sus credenciales, incluyendo a un parlamentario reconocido por publicar gráficas adulteradas en redes sociales. No obstante, aclaró que su ejercicio no es selectivo: "Apenas termine con el Pacto Histórico siguen los demás. No tengo ningún tipo de reparo con los partidos y más cuando están viviendo de nuestros impuestos".

Finalmente, el influencer explicó que su estrategia investigativa busca impactar a las estructuras de poder de fondo y no quedarse en confrontaciones menores: "No me sirve de nada pelear con los bodegueros (...) si no se logra quebrar la punta en el buen sentido y bajo los términos legales", concluyó.

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Escuche aquí la entrevista: