Dian le dará descuentos del 85 % a contribuyentes: esto debe saber para aplicar al beneficio

Cerca de 200.000 contribuyentes tienen obligaciones pendientes con la DIAN, por un monto de $22,9 billones. Para ponerse al día, pueden acogerse a un beneficio tributario que permite reducir el 85 % de las sanciones y liquidar los intereses de mora con una tasa del 4,5 % anual. Sin embargo, tienen plazo únicamente hasta el 19 de noviembre de 2026 para cumplir las condiciones.

El alivio está contemplado en el Decreto Legislativo 1419 de 2026 y aplica en todo el país para obligaciones tributarias vencidas antes del 10 de agosto de este año. La medida no elimina el capital adeudado: los contribuyentes deben pagar el impuesto correspondiente, los intereses con la tasa especial y el 15 % de las sanciones.

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Fernando Bustos, abogado experto en reorganización empresarial y presidente fundador de la Organización Impulso Empresarial (OIEM), explicó que el ahorro puede representar una oportunidad para las compañías con deudas tributarias.

"En la práctica, hay empresas que terminan pagando entre el 20 % y el 30 % de lo que deben. Si alguien debe 600 millones de pesos, con el alivio puede pagar cerca de 200 y quedar al día", señaló.



Logo de la DIAN. Foto tomada de las redes sociales de la entidad.

¿Cómo aprovechar los descuentos de la DIAN antes del 19 de noviembre?

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De acuerdo con Bustos, no es necesario solicitar autorización ni presentar documentos para acogerse al beneficio. El procedimiento consiste en liquidar cada obligación con los intereses y las sanciones correspondientes al alivio y realizar el pago.

No obstante, el especialista identificó cinco errores que pueden impedir que los contribuyentes aprovechen la reducción:



Descartar el beneficio por falta de liquidez: antes de desistir, recomienda evaluar alternativas de financiación y comparar sus costos con el ahorro que representa normalizar la deuda. Calcular mal intereses y sanciones: una liquidación incorrecta puede dejar obligaciones pendientes y poner en riesgo el acceso al descuento. "No se equivoquen en el cálculo", advirtió Bustos. Realizar pagos parciales: no es obligatorio normalizar todas las deudas al mismo tiempo, pero cada obligación seleccionada debe pagarse completamente para cumplir las condiciones. Suponer que todas las empresas tienen los mismos acuerdos: las facilidades especiales previstas para determinados contribuyentes afectados por la emergencia no se extienden automáticamente a todos los negocios. Esperar hasta el último día: los errores de liquidación o las dificultades operativas pueden impedir completar el procedimiento antes del vencimiento.

¿Qué pasa si no se aprovecha el descuento tributario?

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Las empresas que no cumplan las condiciones dentro del plazo deberán atender sus obligaciones bajo las reglas tributarias aplicables. Además del ahorro económico, normalizar las deudas puede ayudar a resolver situaciones como embargos de cuentas y procesos de cobro coactivo, dependiendo de cada caso.

Bustos recomendó que las compañías revisen sus obligaciones y evalúen cómo obtener los recursos para realizar los pagos antes del 19 de noviembre, fecha límite para acceder al beneficio.