El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitó formalmente a la red social X suspender la cuenta del expresidente Gustavo Petro, al considerar que algunas de sus publicaciones podrían constituir una incitación a la violencia y promover acciones contra las instituciones del Estado colombiano.

La petición fue enviada este domingo 22 de noviembre al Equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X. El reclamo se originó por una publicación realizada por Petro el pasado 21 de noviembre, en la que escribió: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo de la Espriella”.

Expresidente Gustavo Petro. Foto Presidencia de Colombia.

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El mensaje estaba acompañado de un video de un minuto y 48 segundos, editado y publicado por la cuenta de Alejo Toro, en el que se escucha parte de una intervención del expresidente durante un evento en Cali, el pasado 19 de noviembre.

En ese pronunciamiento, Petro afirmó que “lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato” y señaló que, si millones de personas salen a las calles, le corresponde al pueblo restaurar lo que denominó la democracia real.



Para el MinTIC, estas declaraciones representan un llamado a intensificar la presión colectiva y podrían incentivar acciones violentas. Por eso, consideró que la red social no puede convertirse en una herramienta para difundir un plan que calificó como antidemocrático y desestabilizador.

En su solicitud, el Ministerio también pidió a X tener en cuenta el alcance de la cuenta de Petro, su número de seguidores y su inclusión en la lista OFAC al evaluar la solicitud de suspensión.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitó suspender la cuenta de X del expresidente Gustavo Petro por incitación a la violencia, debido a un mensaje en el que llamaba a la ciudadanía a exigir la renuncia del presidente Abelardo De La… pic.twitter.com/VUblIguItM — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 22, 2026

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Como antecedente, la cartera recordó que el Consejo de Estado ordenó, el pasado 30 de octubre, retirar publicaciones de la cuenta del expresidente en las que hacía referencia a un supuesto fraude electoral o a conductas punibles atribuidas al registrador nacional del Estado Civil.

El MinTIC señaló, finalmente, que X cuenta con políticas específicas frente a la incitación a la violencia y los contenidos violentos, por lo que solicitó evaluar la publicación y adoptar las medidas correspondientes.