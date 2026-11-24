La violencia vuelve a encender las alarmas en Barrancabermeja. Tres menores de edad fueron asesinados en ataques con arma de fuego durante los últimos días, dos adolescentes de 16 años el pasado sábado y un niño de 11 años el lunes 23 de noviembre. La escalada de homicidios deja al distrito petrolero con 97 personas asesinadas en hechos violentos durante 2026.

El caso más reciente ocurrió en el barrio María Eugenia, en la comuna siete, donde un niño de 11 años murió en medio de un ataque sicarial cuando se movilizaba en una motocicleta junto a su madre y otro adulto. Según las primeras investigaciones, el atentado estaría dirigido contra el acompañante del menor, identificado como alias 'Rolón', quien sería su padre y tendría detención domiciliaria.

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El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, señaló que detrás de este hecho estaría la disputa entre estructuras delincuenciales por el control del microtráfico en la ciudad, particularmente entre dos hombres conocidos con los alias de 'Marihuano' y 'Terri'.

El mandatario aseguró que esta confrontación criminal terminó cobrando la vida del niño. También indicó que uno de los presuntos atacantes habría resultado herido y que los responsables huyeron hacia el sector de La Unión.



La muerte del menor se suma al doble homicidio ocurrido el sábado 21 de noviembre en el sector de Rabolargo, en la comuna siete, donde dos adolescentes de 16 años, identificados como Juan Sebastián Contreras y Juan Camilo Quiroga, fueron interceptados por hombres armados mientras se movilizaban en una motocicleta. Ambos murieron en el lugar.

Ese mismo sábado también fueron asesinados otros dos hombres en hechos diferentes, uno en el barrio Provivienda y otro en el sector La Campana. La jornada dejó cuatro víctimas mortales.

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Una tasa de homicidios que preocupa

La situación de seguridad resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta el comportamiento de este delito durante los últimos años.

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El Informe de Calidad de Vida 2026, elaborado por el programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, reveló que Barrancabermeja registró durante 2025 un total de 161 presuntos homicidios, con una tasa de 70,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Este indicador fue casi tres veces superior al registrado en Bucaramanga, que llegó a 23,8 por cada 100.000 habitantes.

El mismo informe advierte sobre el impacto de la violencia entre la población joven: los homicidios de personas entre los 15 y los 24 años pasaron de 39 casos en 2023 a 64 en 2025.

Aunque la Policía del Magdalena Medio había reportado una reducción del 46% en los homicidios de Barrancabermeja durante el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior, las cifras más recientes evidencian que la violencia continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad del distrito.

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Tras los recientes hechos violentos, la Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables de los ataques.

De este monto, 20 millones serán aportados por la administración distrital y 30 millones por la Gobernación. También se anunciaron mayores patrullajes conjuntos entre Policía y Ejército, puestos de control y operaciones de inteligencia en sectores urbanos y rurales.

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Además, el gobierno departamental solicitó al Ministerio de Defensa adelantar el Consejo de Seguridad previsto para el 5 de diciembre, al considerar que Barrancabermeja necesita acciones inmediatas para enfrentar las estructuras criminales que se disputan el control territorial y las rentas ilegales.

Con 97 homicidios en lo corrido del año y tres menores asesinados en los últimos días, Barrancabermeja enfrenta un nuevo episodio crítico de orden público. La preocupación de las autoridades y de la ciudadanía está puesta en la capacidad institucional para frenar la confrontación entre organizaciones delincuenciales y evitar que más niños y jóvenes terminen siendo víctimas de esta violencia.