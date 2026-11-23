“No más señal para los delincuentes desde las cárceles”, con ese mensaje, el presidente Abelardo De La Espriella anunció las instrucciones que dio para que se utilicen todas las herramientas legales y tecnológicas para impedir que los criminales sigan delinquiendo desde los centros penitenciarios.

En su largo mensaje, el presidente acusa a los operadores de telecomunicaciones de tener fallas que sumadas a lo que califica como debilidades institucionales que terminan facilitando lo que todos los colombianos conocemos: desde los patios de las cárceles hay verdaderos “call centers” dedicados a extorsionar e intimidar a miles de ciudadanos que reciben llamadas amenazantes, mensajes por redes sociales y por otras vías, que terminan forzándolos en muchas ocasiones al pago de gruesas sumas de dinero.

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Y es que según las autoridades, cerca del 70 % de las llamadas de extorsión en Colombia sale de cárceles que están bajo custodia del INPEC. Por eso es importante el mensaje del gobierno de este fin de semana.

En su largo mensaje, el presidente De La Espriella afirmó que toda tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde las cárceles debe ser desactivada y toda conexión satelital no autorizada, debe ser restringida y agrega que la responsabilidad de las medidas que se deben adoptar recae sobre el ministerio TIC, el Inpec, el ministerio de Justicia y la Fuerza Pública.



En ese sentido, este fin de semana el ministerio TIC abrió investigación administrativa y formuló cargos contra Starlink Colombia, el servicio satelital de la empresa de Elon Musk, por no atenuar presuntamente sus señales en las cárceles. Hay que recordar que recientemente en un operativo adelantado en la cárcel La Picota de Bogotá aparecieron seis antenas Starlink. Después, el Ministerio detectó redes wifi de Starlink en otras cárceles como Bellavista, Acacías y Las Heliconias de Florencia.

También hay cargos contra Claro, Movistar, WOM y Tigo por no bloquear la señal celular en La Picota. Allí se incautaron 582 celulares y 3.754 tarjetas SIM. Las multas pueden llegar a 15.000 salarios mínimos.

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La ley les ordena a los operadores de telefonía atenuar la señal en las zonas cercanas a las cárceles, por eso, si no lo hicieron, que respondan. Pero esa misma ley le impone la obligación al INPEC de bloquear e inhibir las comunicaciones dentro de las cárceles. Según un reciente informe del Ministerio de Justicia, de 16 inhibidores instalados en las cárceles, solamente cuatro están funcionando, con un agravante y es que no hay un contrato integral de mantenimiento de esos dispositivos desde 2012.

En el punto del bloqueo de señal celular en zonas aledañas a las cárceles, siempre se ha producido una polémica, incluso con pronunciamiento de las autoridades judiciales, porque se debe tener en cuenta que no se puede afectar a los habitantes de los barrios cercanos a los centros penitenciarios.

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Seis antenas satelitales y casi seiscientos teléfonos no aparecieron solos en La Picota. Las autoridades investigan si hubo complicidad de guardias. Todavía no está probado, pero todo apunta a que así ocurrió. Por eso el país también necesita respuestas sobre ese asunto.