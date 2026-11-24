La Alcaldía de Bucaramanga inició las obras de recuperación del puente de Provenza, uno de los principales puntos de acceso a la ciudad por el sur del área metropolitana. La intervención contempla la renovación de su infraestructura, mejoramiento del alumbrado público, zonas verdes y espacios para el encuentro de las familias.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, explicó que el proyecto busca recuperar este sector estratégico y convertirlo en un espacio más organizado y seguro para peatones y conductores. Entre las intervenciones anunciadas está la adecuación de una zona de juegos infantiles, espacios de estancia familiar, iluminación y una bahía para que los buses puedan detenerse y recoger o dejar pasajeros.

Publicidad

"El puente de Provenza se va a transformar en su infraestructura. Habrá más reverdecimiento, zona de juegos para los niños, para las familias, para la estancia familiar, pero también una zona extraordinaria de iluminación y una bahía para que los buses se puedan estacionar de la mejor manera", señaló el mandatario.

Los trabajos también se conectarán con otras intervenciones urbanas que adelanta la Administración Municipal sobre la calle 105, donde se proyecta modernizar el alumbrado público, recuperar los andenes, mejorar el separador vial e instalar jardineras lineales. Estas adecuaciones buscan extender la recuperación del espacio público desde el puente de Provenza hasta el sector del puente del Bueno.



Por otra parte, el alcalde entregó un balance de las obras de conexión vial del barrio Diamante II, que ya alcanzan un avance superior al 80 % y permitirán descongestionar vías residenciales. Según Portilla, están pendientes algunos trabajos menores y la meta es entregar la infraestructura a los ciudadanos en las próximas dos semanas.

Publicidad

"Ya superamos el 80 % de la obra. Lo que nos resta son algunas acciones menores, pero nuestro objetivo es en las próximas dos semanas ya poder estar entregándole esto a los bumangueses", indicó el alcalde.