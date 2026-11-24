El alcalde de Villanueva, José Luis Gómez Mancilla, y el concejal Fredy Albeiro Pineda Vesga dejarán la Cárcel Modelo de Bucaramanga y continuarán vinculados a la investigación penal desde sus lugares de residencia, luego de que un juez les concediera la detención domiciliaria.

La decisión fue adoptada este martes 24 de noviembre por el Juzgado Primero Promiscuo de Charalá, que resolvió el recurso de apelación presentado por las defensas contra la medida de aseguramiento en centro carcelario que les había sido impuesta en octubre.

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Con el cambio de medida, Gómez Mancilla deberá permanecer en su vivienda en Floridablanca, mientras que Pineda Vesga cumplirá la detención en su residencia en Villanueva.

Sin embargo, el beneficio no significa que hayan quedado en libertad. El despacho judicial estableció restricciones para los dos procesados: no podrán comunicarse con los concejales que denunciaron los presuntos ofrecimientos de dinero ni intervenir en las decisiones del Concejo Municipal relacionadas con la investigación.



El proceso está relacionado con un supuesto ofrecimiento de dinero a dos integrantes de la corporación municipal para conseguir su respaldo a un empréstito de $2.726 millones, que sería destinado a obras de pavimentación en los barrios Nelson Gómez y Cristo Rey.

Según la Fiscalía, al entonces concejal Fredy Pineda le habrían ofrecido entre $25 y $30 millones para conseguir los votos favorables, mientras que al alcalde se le atribuye un presunto ofrecimiento de una comisión del 2 % del valor del crédito.

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Durante las audiencias, la Fiscalía presentó audios, registros de llamadas, videos de cámaras de seguridad y testimonios como parte de los elementos de la investigación. A ambos les fueron imputados los delitos de cohecho propio y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, cargos que no aceptaron.

La Fiscalía tiene previsto incorporar nuevos elementos probatorios y presentar el escrito de acusación antes del 15 de diciembre. Las audiencias correspondientes se desarrollarían en 2027.

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Con la decisión del juzgado, el alcalde y el concejal podrán salir del centro carcelario, pero deberán permanecer en sus domicilios mientras avanza el proceso judicial, en el que se deberá establecer si tienen responsabilidad en los hechos investigados.