La Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga ordenaron reforzar los dispositivos de seguridad en las instalaciones institucionales y sus alrededores, tras la reciente escalada de violencia en diferentes regiones de Colombia.

Las decisiones se adoptaron durante una reunión de coordinación con la Fuerza Pública y los organismos de seguridad, en la que se evaluaron los riesgos y se definieron acciones de prevención, vigilancia y control para proteger a la ciudadanía y las entidades públicas.

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El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, explicó que se articularon acciones con la Policía Nacional, el Ejército, el CTI y los organismos de investigación judicial para verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones institucionales y los activos estratégicos de la Nación, además de mantener las operaciones contra las estructuras criminales que delinquen

en el departamento.



NO PERMITIREMOS QUE EL TERRORISMO INTIMIDE A LAS INSTITUCIONES NI SOMETA A COLOMBIA.



Desde Santander rechazamos categóricamente el ataque terrorista contra la Gobernación del Meta. Toda nuestra solidaridad con la gobernadora Rafaela Cortés, los funcionarios y el pueblo metense.… pic.twitter.com/czYEekCLhv — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) November 24, 2026

Entre las medidas acordadas con las autoridades municipales y la Policía Metropolitana se encuentran los cierres viales en el perímetro de los principales complejos institucionales de Bucaramanga, especialmente en los alrededores de la Alcaldía, la Gobernación, el Palacio de Justicia y el Comando de la Policía Metropolitana.

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Por su parte, el secretario del Interior de Bucaramanga, Ronald Becerra Fuquen, confirmó que se restringe el tránsito vehicular entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, en el cuadrante comprendido entre las calles 34 y 41 y las carreras 9 y 12, incluida la carrera 36. La medida se mantendrá hasta nueva orden.

Ante hechos violentos en el país, por razones de seguridad, la Alcaldía de Bucaramanga restringe el paso vehicular en los alrededores de sus instalaciones, desde las 8:00 de la noche a 5:00 de la mañana, así lo anunció Ronald Becerra Fuquen, secretario del Interior pic.twitter.com/sV7VpMKCio — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 25, 2026

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Adicionalmente, la Gobernación recomendó a las instituciones y empresas revisar sus protocolos de ingreso y las condiciones de seguridad de sus instalaciones. También hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y reportar oportunamente cualquier situación sospechosa a las autoridades.

Autoridades reforzaron la seguridad en la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Santander y el Palacio de Justicia, por la ola de violencia que se registra en el país. Se restringe el paso de vehículos en la noche entre las calles 34 y 41 y las carreras 9 y 12 #MañanasBlu pic.twitter.com/subJM8DO1y — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 25, 2026

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan anticiparse a posibles amenazas, fortalecer la protección de las instituciones y garantizar las condiciones de seguridad en Santander.