El Atlético Bucaramanga expresó su inconformidad con la actuación arbitral en el partido frente a Millonarios, disputado el 24 de noviembre, y solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol, la Comisión Arbitral y la DIMAYOR hacer públicos los audios del VAR de la acción en la que estuvieron involucrados Leonardo Flores y Mateo García.

En un comunicado oficial, el club cuestionó que el árbitro central Ferney Ossa, tras aplicar la ley de ventaja, sancionara la jugada con tarjeta amarilla, sin que el equipo del VAR, liderado por John Perdomo, le recomendara una revisión en campo, pese a la gravedad de la infracción y las imágenes disponibles.

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Atlético Bucaramanga exigió a la DIMAYOR publicar audios del VAR de la jugada entre Leonardo Flores y Mateo García, en el partido frente a Millonarios. Señaló que pese a la contundencia de las imágenes, el VAR no recomendó una revisión al árbitro Ferney Ossa #Vocesysonidos pic.twitter.com/Gk4ZEKkr6B — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 25, 2026

La acción ocurrió en el minuto 41 del primer tiempo, cuando Millonarios ganaba 2-1. Según el equipo santandereano, una eventual expulsión del jugador rival pudo modificar sustancialmente la dinámica y el desarrollo del encuentro.

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El Bucaramanga también pidió unificar los criterios arbitrales, al señalar que ha sido objeto de expulsiones por acciones de juego que, a su juicio, han sido considerablemente menos claras y evidentes que la denunciada en esta ocasión.

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El club aseguró que su solicitud no busca justificar el resultado deportivo, sino defender la integridad de sus futbolistas y exigir garantías de equidad, transparencia y uniformidad en la aplicación de las reglas del juego.

