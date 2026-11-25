Ante el deterioro del orden público en el Magdalena Medio y los recientes hechos de violencia registrados en el oriente del país, Fenalco Santander anunció que adelanta acciones de coordinación con la Policía Nacional para fortalecer la seguridad de los comerciantes y empresarios.

Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander, aseguró que vienen trabajando de manera articulada con la Policía de Santander y la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con el propósito de incrementar el acompañamiento institucional, fortalecer la prevención del delito y facilitar las acciones investigativas que permitan identificar y capturar a quienes están afectando al sector comercial.

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El dirigente gremial también manifestó su preocupación por las amenazas y extorsiones que continúan afectando a los comerciantes, especialmente en Barrancabermeja, donde pidió una mayor presencia de las autoridades para brindar garantías a quienes generan empleo y desarrollan actividades económicas.

Almeyda señaló que, aunque reciben reportes constantes de extorsión, las cifras y los sectores más afectados deben ser precisados por las autoridades. Destacó el papel del Gaula y de los grupos de investigación de la Policía para atender las denuncias y avanzar en los procesos judiciales.



Finalmente, hizo un llamado a los empresarios y comerciantes para que denuncien cualquier intimidación y eviten entregar dinero a los delincuentes, pues aseguró que el pago de las denominadas 'vacunas' termina fortaleciendo las estructuras criminales y aumentando este flagelo.