La disminución de los caudales y las bajas reservas en las fuentes de abastecimiento mantienen en alerta a 17 municipios de Santander, que enfrentan racionamientos de agua debido a la temporada seca. Uno de los casos más complejos se presenta en Barichara, donde los habitantes reciben el servicio únicamente entre las 5:00 y las 9:00 de la mañana y permanecen el resto del día sin suministro.

La situación está relacionada con las restricciones en el suministro de Acuascoop, proveedor de agua del municipio, que desde el pasado 3 de noviembre redujo la disponibilidad del recurso. Actualmente, el sistema recibe cerca de 10 litros por segundo de esta fuente y otros cinco litros por segundo provenientes de pozos profundos.

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Leidy Chaparro, gerente de la empresa de servicios públicos de Barichara, explicó que el municipio está sectorizado para distribuir el agua de acuerdo con las reservas disponibles en los tanques de almacenamiento. Sin embargo, las condiciones topográficas dificultan que el líquido llegue con suficiente presión a algunos sectores, entre ellos San Luis, Villa Santiago, Primavera y Patiamarillos.

Para atender a las familias que se quedan sin suministro, la administración municipal está coordinando el transporte de agua en carrotanques con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Oficina de Gestión del Riesgo, especialmente hacia las zonas más altas y de difícil acceso.



El alcalde de Barichara, Milton Chaparro, explicó que, aunque el municipio tiene racionamientos habituales porque la capacidad de tratamiento no alcanza a cubrir toda la demanda, actualmente también enfrenta restricciones en el abastecimiento desde la represa El Común, que comparte con Villanueva y Cabrera.

Según el mandatario, “el embalse ha disminuido dos metros en su nivel y se encuentra aproximadamente en un 80 % de su capacidad. Por esta razón, se activó un primer protocolo de ahorro que contempla seis horas de racionamiento en el suministro proveniente de esta fuente, con el propósito de extender las reservas hasta marzo de 2027, siempre que no se presenten lluvias”.

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El alcalde señaló que los dos pozos profundos del sistema municipal también están siendo utilizados para complementar el abastecimiento y aseguró que tienen previsto garantizar el suministro durante diciembre. No obstante, advirtió que deben administrar cuidadosamente las reservas ante la posibilidad de que se intensifique la temporada seca durante los próximos meses.

Las autoridades locales hicieron un llamado a los habitantes y visitantes para que reduzcan el consumo y eviten desperdiciar agua, especialmente de cara a la temporada de fin de año, cuando aumenta la población flotante que llega a Barichara.