La exvicepresidenta Francia Márquez aseguró que un juzgado aceptó su tutela y ordenó, como medida cautelar, detener la reducción de su esquema de seguridad, una decisión que, según informa Márquez, le había sido notificada por parte de la Unidad Nacional de Protección. En un principio, la exvicepresidenta había interpuesto un recurso de reposición.

"Interpuse un recurso de reposición contra esa resolución y la respuesta de la UNP fue negativa, basada en un estudio de seguridad inexistente y no respondió mis argumentos. En cambio, esa misma semana se me exigió que debía devolver los elementos que hacen parte de mi esquema de seguridad o me realizarían un cobro coactivo, pese a que no ha cambiado formalmente mi calificación de riesgo, que hoy es extraordinario", dijo Márquez.

Francia Márquez, exvicepresidenta de Colombia, durante un evento público. Foto: Archivo Vicepresidencia.

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La exvicepresidenta anunció que su tutela fue presentada el 9 de noviembre y en el documento solicitaba como medida cautelar la suspensión de ese acto administrativo.

"El juzgado admitió la tutela y concedió la medida cautelar y ordenó detener el desmonte de mi esquema de seguridad.



Debo mencionar que es la primera vez que veo a un exvicepresidente instaurando una acción de tutela para que el Estado, como es su obligación legal, le garantice su seguridad. Señor presidente Abelardo De La Espriella, ¿dejar a la oposición sin seguridad es parte de su estrategia para que nos destripen, como fue su promesa de campaña? Hoy lo hago responsable a usted y a su gobierno de lo que pueda pasarme a mí y a mi familia", dijo Márquez en su cuenta de X.