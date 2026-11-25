El centro de Villavicencio fue escenario de un grave atentado terrorista perpetrado con un carro bomba en inmediaciones de la Gobernación del Meta. De acuerdo con las declaraciones de las autoridades locales, el vehículo utilizado, una camioneta Renault Oroch hurtada en Puerto Gaitán desde el mes de marzo, fue cargado con aproximadamente 100 kilogramos de dinamita y logró transitar por peajes y corredores viales clave hasta llegar al corazón de la capital del departamento. La potente onda explosiva causó severos daños materiales en la sede gubernamental, afectó a unos 85 predios y casi 500 locales comerciales, además de dejar un saldo inicial de 24 personas heridas.

¿Fotografías de los explosivos firmados? Alexander Baquero

Tras la emergencia, surgieron versiones sobre la circulación previa de imágenes en las que presuntas disidencias de las Farc habrían fotografiado los explosivos firmados con consignas alusivas a su grupo armado antes del ataque. Ante estas inquietudes, el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, aclaró los detalles sobre dicha información y confirmó que el material fotográfico sí llegó a conocimiento de las autoridades poco antes de la detonación.

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Según explicó el mandatario municipal, "esa foto rodó antes de la explosión y llegó 3 horas antes, 3 horas y media, 3 horas antes de la explosión llegó la foto y la enviaron". Sin embargo, Vaquero enfatizó en las limitaciones de la alerta recibida por los organismos de inteligencia: "Ellos dijeron, no teníamos mayor información, no había nosotros no teníamos decir... esto dónde va a ser, no nos dieron solo la foto y eso es todo lo que sabemos". El alcalde cuestionó la efectividad de los controles preventivos y manifestó la profunda preocupación institucional al ver ingresar un vehículo cargado al centro urbano: "¿Cómo puede ser que al corazón del centro de la ciudad nos llega un vehículo con... más o menos 100 kg de dinamita?".

Ataque Villavicencio Foto: AFP

Balance de salud: 13 de los 24 heridos ya fueron dados de alta, confirma la Gobernadora Rafaela Cortés

Respecto a la atención de los damnificados y las personas afectadas por la explosión, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, entregó un parte de tranquilidad sobre la evolución médica de la mayoría de los lesionados, confirmando que no se registraron víctimas fatales. En sus declaraciones, la mandataria departamental detalló el retorno a sus hogares de más de la mitad de las personas atendidas: "Ya de las 24 personas que estaban heridas, quiero contar esto, nos queda 13, ya están con sus familias, están en sus casas, con sus familias".



La gobernadora precisó que "los 13 dados de alta son heridas menores de esquirlas que... no estaban tan cerca, por supuesto, al carro bomba". Asimismo, indicó que 11 personas permanecen bajo observación médica, entre ellas un trabajador del equipo de vigilancia que sufrió las lesiones más severas. Sobre este caso crítico, Cortés señaló: "Hay un uno de nuestros compañeros de vigilancia que está un poco delicado, pero hemos estado pendientes", agregando que el vigilante "está en la UCI, está entubado, pero está en los clínicos. Su mejoría es un hombre joven de 30 y pico de años".

Casas afectadas por la explosión de carro bomba en la Gobernación del Meta en Villavicencio Foto: Blu Radio

El impacto económico del atentado terrorista es considerable tanto para la infraestructura pública como para los comerciantes del centro. La gobernadora Rafaela Cortés calculó que la reparación del edificio de la administración departamental superará cifras millonarias: "La estructura misma de la gobernación solamente el tema fue vidrios, divisiones, redes eléctricas, red sanitarias que ya calculamos que nos puede costar alrededor de más de 10,000 millones". No obstante, aclaró que la Gobernación cuenta con pólizas de seguros al día para cubrir dichos daños.

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Escuche la entrevista aquí: