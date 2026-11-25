El canciller, Omar Bula, respondió a la carta que enviaron más de 70 parlamentarios del Reino Unido sobre la política de seguridad del actual gobierno y el acuerdo de paz firmado en el año 2016. Estos parlamentarios manifestaron su preocupación por la política de paz del actual gobierno colombiano, los recortes al presupuesto de la JEP y la exclusión de la reforma rural del mandato de verificación de la ONU en Colombia.

El canciller, Omar Bula, por medio de un comunicado, dijo que estos pronunciamientos son improcedentes y buscan interferir en asuntos internos de Colombia.

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“El gobierno de Colombia considera que este tipo de pronunciamientos por parte de legisladores de un Estado extranjero ignora los principios de respeto a la soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos internos del Estado”, dijo Bula.

Estos congresistas pertenecen, en su mayoría, al Partido Laborista y buscan fomentar el diálogo entre el Reino Unido y Colombia. En su pronunciamiento, Bula también se refirió al acuerdo de paz firmado en 2016.



"Conviene precisar que, desde el inicio de la actual administración, todas las decisiones relativas a la implementación del Acuerdo de Paz se han adoptado en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en un marco de estrecha y constructiva cooperación con dicho órgano y con su Misión de Verificación en Colombia", se lee en el comunicado.