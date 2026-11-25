Un nuevo caso de un hombre hallado sin vida dentro de una mina de carbón en Santander vuelve a poner la atención sobre los riesgos de la actividad minera y las condiciones de seguridad en estas explotaciones. Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte de Luis Alejandro Niño.

El caso más reciente ocurrió el lunes 23 de noviembre, cuando organismos de socorro encontraron el cuerpo de un hombre dentro de una mina de carbón en la vereda El Canei, jurisdicción de Molagavita.

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De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Molagavita, dos unidades operativas se desplazaron hasta el lugar para adelantar las labores de rescate y recuperación. En el procedimiento también participaron funcionarios del puesto de salud y unidades de la Policía Nacional.

El cuerpo fue entregado al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Málaga, que asumió los actos urgentes y las diligencias judiciales. El caso fue reportado por las autoridades como un hallazgo, mientras se establecen las circunstancias de la muerte.



La preocupación por la seguridad en las explotaciones mineras también está relacionada con los recientes accidentes registrados en Landázuri, donde el 24 de septiembre cuatro trabajadores murieron tras una explosión en una mina de carbón de la vereda El Carmen. Las víctimas fueron identificadas como Óscar Jhovanny Dávila Quiguanas, Michel Dávila Díaz, Jorge Mosquera y Leonardo Antonio Vargas Hernández.

A este hecho se suma otro accidente ocurrido el 9 de junio de 2026, cuando dos mineros murieron en un derrumbe en el corregimiento Plan de Armas, también en Landázuri.

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Las cifras evidencian la gravedad de la situación. Según el registro de emergencias de la Agencia Nacional de Minería, con corte al 24 de septiembre de 2026, Santander acumulaba 10 personas fallecidas en accidentes mineros durante este año.

Estos hechos vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles, la formalización de las explotaciones y las condiciones de seguridad para los trabajadores mineros en Santander.