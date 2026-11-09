Así planearon traslado de minas en mulas en Anorí: "Tanta mula que pasa por ahí no las esculcan"

Un combate entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del ELN permitió el hallazgo de dos mulas que transportaban 100 minas antipersonales. Los animales fueron abandonadas por los hombres armados durante el enfrentamiento y posteriormente trasladados a un centro de bienestar animal.

De acuerdo con la información conocida, los hechos ocurrieron en la vereda La Tirana de Anorí, cuando soldados que adelantaban labores de patrullaje observaron a dos hombres que se movilizaban con los semovientes, cargados con costales.

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Al percatarse de la presencia de los uniformados, los sujetos se enfrentaron con las tropas y, tras el combate de encuentro, huyeron y dejaron abandonadas las dos mulas. Al inspeccionar la carga, los militares encontraron 100 artefactos explosivos improvisados activados.

En un audio conocido recientemente se oye a un delincuente planeando el transporte de los artefactos explosivos que tenían como propósito atentar contra la Fuerza Pública y atemorizar a la población del Nordeste antioqueño.



"Vea hermano, eso coja dos, tres bestias, montele las yucas, móntele las pepas, eso, tanta mula que pasa por ahí, no las van a esculcar. Eso tiene que mirar hermano, que queden parecidas a las de todos los vecinos, para que no hagan colocar sospecha ahí. Eso al fin y al cabo, eso es para que amarrados no van a mirarlas todas miras. Pues confíe en usted nomás que arman que necesitamos esa vuelta", se escucha.

#Video "Vea, hermano, eso coja dos, tres bestias. Móntele las yucas, móntele las pepas. Esa tanta mula que pasa por ahí no las van a esculcar. Confio en usted, no vaya a quedar mal", audio interceptado a Disidentes de Calarcá que llevaban 100 minas en #Anorí. #MañanasBlu pic.twitter.com/jETUNxMABB — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 9, 2026

Hay que mencionar que en el operativo fueron hallados 40 kilogramos de explosivo tipo pólvora negra, 50 kilogramos de ANFO, 20 metros de mecha de seguridad, 700 metros de cable eléctrico, 1.200 jeringas y otros elementos utilizados para la fabricación e instalación de estos artefactos.

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El material explosivo fue incautado y posteriormente destruido por las tropas, mientras que los dos animales quedaron bajo protección en un centro de bienestar animal.