Seis estaciones del Metro de Medellín quedan sin taquillas desde hoy: así podrá comprar y recargar

A partir de este 9 de noviembre, seis estaciones del Metro de Medellín dejarán de contar con taquillas para la venta y recarga de la tarjeta Cívica. La medida hace parte de la estrategia de autogestión de pagos para fortalecer el uso de canales digitales y máquinas automáticas.

¿Qué estaciones del Metro de Medellín no tendrán taquillas?

Las estaciones donde dejarán de funcionar estos puntos de atención son Itagüí, Envigado, Ayurá, La Floresta, Acevedo y Parque Berrío, lugares en donde los usuarios deberán recurrir a las máquinas automáticas instaladas en las estaciones, las aplicaciones Cívica, Bancolombia y Nequi.

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Según explicó el Metro, para mitigar el cierre de las taquillas se habilitaron máquinas, que permiten la devolución de dinero cuando el usuario realiza una transacción en efectivo, y estarán distribuidas 9 en Itagüí, 11 en Envigado, 6 en Ayurá, 5 en La Floresta y 14 en Parque Berrío.

A pesar de que la medida ha causado rechazo entre los adultos mayores y quienes no están familiarizados con los sistemas automáticos, el Metro de Medellín anunció que contará con guías educativos y orientadores de experiencia para acompañar a los usuarios.



Asimismo, el Metro aclaró que la eliminación de las taquillas no implicará despidos, ya que los cerca de 270 trabajadores que desempeñaban estas funciones continuarán vinculados y asumirán labores de orientación, atención de inquietudes y acompañamiento en diferentes estaciones.