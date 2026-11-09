En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Bombardeo en Catatumbo
Papa en Latinoamérica
Espionaje DNI

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Seis estaciones del Metro de Medellín quedan sin taquillas desde hoy: así podrá comprar y recargar

Seis estaciones del Metro de Medellín quedan sin taquillas desde hoy: así podrá comprar y recargar

La empresa asegura que este es uno de los pasos hacia la transformación digital del sistema de transporte.

Metro de Medellín.jpg
Metro de Medellín //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

A partir de este 9 de noviembre, seis estaciones del Metro de Medellín dejarán de contar con taquillas para la venta y recarga de la tarjeta Cívica. La medida hace parte de la estrategia de autogestión de pagos para fortalecer el uso de canales digitales y máquinas automáticas.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

¿Qué estaciones del Metro de Medellín no tendrán taquillas?

Las estaciones donde dejarán de funcionar estos puntos de atención son Itagüí, Envigado, Ayurá, La Floresta, Acevedo y Parque Berrío, lugares en donde los usuarios deberán recurrir a las máquinas automáticas instaladas en las estaciones, las aplicaciones Cívica, Bancolombia y Nequi.

Últimas noticias

Mulas con minas en Antioquia.jpg
Antioquia

Así planearon traslado de minas en mulas en Anorí: "Tanta mula que pasa por ahí no las esculcan"

Captura de presuntos responsables de ataque en Medellín.
Antioquia

De La Espriella anuncia captura de presuntos responsables de ataque en Medellín que dejó 3 muertos

Publicidad

Según explicó el Metro, para mitigar el cierre de las taquillas se habilitaron máquinas, que permiten la devolución de dinero cuando el usuario realiza una transacción en efectivo, y estarán distribuidas 9 en Itagüí, 11 en Envigado, 6 en Ayurá, 5 en La Floresta y 14 en Parque Berrío.

A pesar de que la medida ha causado rechazo entre los adultos mayores y quienes no están familiarizados con los sistemas automáticos, el Metro de Medellín anunció que contará con guías educativos y orientadores de experiencia para acompañar a los usuarios.

Asimismo, el Metro aclaró que la eliminación de las taquillas no implicará despidos, ya que los cerca de 270 trabajadores que desempeñaban estas funciones continuarán vinculados y asumirán labores de orientación, atención de inquietudes y acompañamiento en diferentes estaciones.

Relacionados

Antioquia

Medellín

Metro de Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad