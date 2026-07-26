Landázuri, Santander, entre los municipios con peor resultado en medición de eficacia del DNP

El municipio de Landázuri, Santander, quedó en el ojo del huracán luego de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) le otorgara un puntaje de 0 % en la Medición de Eficacia 2025, un indicador que evalúa el cumplimiento y seguimiento de los proyectos de inversión pública de las entidades territoriales del país.

La calificación llamó la atención porque, según el informe oficial, el Gobierno nacional no pudo medir la eficacia de la gestión del municipio al no encontrar información suficiente en las plataformas habilitadas para reportar la ejecución de los proyectos y recursos públicos.

De acuerdo con el DNP, para calcular el índice es necesario que las administraciones municipales registren información relacionada con la programación de indicadores, avances físicos de las obras y obligaciones de inversión en tres plataformas oficiales.

Sin embargo, en el caso de Landázuri, estos registros no coincidieron, razón por la cual obtuvo un puntaje total de 0 %.



El municipio también obtuvo cero puntos en los indicadores adicionales que miden la consistencia y articulación de la información reportada, quedando incluso por debajo del promedio nacional de los municipios de su misma categoría, que es del 23,7 %.

No obstante, el alcalde de Landázuri, Carlos Morales, aseguró que la calificación no refleja la realidad de la gestión municipal y atribuyó el resultado a fallas técnicas de la nueva plataforma implementada por el Departamento Nacional de Planeación.

"La plataforma es nueva y no se ha cargado la información completa, tiene muchos errores y no hay apoyo del DNP para verificar si todo quedó cargado", aseguró el mandatario.

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El alcalde manifestó su inconformidad con la medición y afirmó que es incoherente ya que ha sido premiado.

"Nos premiaron en dos oportunidades por eficiencia para luego decir que nuestra calificación es cero. No es lógico", afirmó Morales.

El mandatario explicó que la administración municipal ha venido reportando la información correspondiente, pero las dificultades técnicas del sistema habrían impedido que esta fuera tenida en cuenta al momento de realizar la evaluación nacional.

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Aunque el informe del Departamento Nacional de Planeación no señala un posible detrimento patrimonial o un mal manejo de los recursos públicos, sí pone sobre la mesa interrogantes sobre el reporte de la información y la capacidad del Gobierno Nacional para hacer seguimiento a la inversión pública en el municipio.

Ahora, la administración de Landázuri espera que el DNP revise la información suministrada y brinde el acompañamiento técnico necesario para aclarar las inconsistencias que derivaron en el polémico puntaje de 0 % otorgado al municipio santandereano.