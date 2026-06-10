Una nueva tragedia minera enluta al departamento de Santander. Dos trabajadores perdieron la vida tras el colapso de una mina de carbón ubicada en la vereda Plan de Armas, zona rural del municipio de Landázuri.

La emergencia fue reportada por habitantes del sector sobre la 1:30 de la tarde del martes 9 de junio, cuando se informó a las autoridades sobre un derrumbe al interior de una mina ilegal donde se encontraban dos personas realizando labores de extracción de carbón.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por la comunidad, los dos hombres quedaron atrapados bajo una gran cantidad de tierra y rocas, falleciendo presuntamente de manera inmediata debido al colapso de la estructura subterránea.

Las difíciles condiciones de acceso han complicado las labores de rescate. La mina está ubicada a cerca de cuatro horas del casco urbano de Landázuri por una vía terciaria destapada, lo que ha dificultado el desplazamiento de los equipos especializados hacia la zona.



Tragedia en Landázuri: dos mineros murieron tras derrumbe en socavón de carbón. Organismos de rescate lograron recuperar un cuerpo y continúan las labores para extraer la segunda víctima #MañanasBlu pic.twitter.com/O8hJW0qYM0 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 10, 2026

Hasta el momento, los organismos de emergencia han logrado recuperar uno de los cuerpos, mientras que expertos rescatistas continúan trabajando para ubicar y extraer a la segunda víctima.

Otro aspecto que genera preocupación entre las autoridades es que, según versiones entregadas por la comunidad, el socavón donde ocurrió la tragedia estaría operando sin los permisos exigidos por la normatividad minera vigente. Esta información será materia de investigación por parte de los organismos competentes.

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El accidente vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan cientos de trabajadores en explotaciones mineras de pequeña escala y la necesidad de fortalecer los controles sobre las condiciones de seguridad en este tipo de operaciones en el departamento de Santander.

El alcalde de Landázuri, Carlos Andrés Morales, resaltó que el accidente minero evidencia los riesgos de la minería ilegal en el municipio, donde actualmente existen más de 100 bocaminas operando sin supervisión técnica ni protocolos de seguridad, muchas de ellas en condiciones precarias que ya han dejado múltiples víctimas en los últimos años.

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“Estos yacimientos mineros son altamente peligrosos cuando no se cumplen las normas básicas de seguridad, y este accidente deja en evidencia la urgencia de regular la actividad minera”, agregó el mandatario.

El alcalde hizo un llamado a las autoridades nacionales para que intervengan de manera inmediata en Landázuri y supervisen las minas, con el fin de evitar que hechos como este se repitan y garantizar la seguridad de los trabajadores.

Las autoridades mantienen el operativo en la zona mientras avanzan las labores de recuperación del segundo cuerpo y se adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del derrumbe.