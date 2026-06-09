Familias santandereanas pedirán en el Congreso respuestas por familiares en la guerra de Rusia

Con fotografías, documentos y la esperanza de obtener respuestas, cinco familias de Santander y Norte de Santander, viajan a Bogotá para pedir la intervención del Gobierno nacional este miércoles, ante la desaparición de varios colombianos que viajaron a la guerra entre Rusia y Ucrania y de quienes no tienen noticias desde hace meses.

Las familias se reunirán en el Congreso de la República a las 10:00 de la mañana para solicitar apoyo de las autoridades colombianas y de la comunidad internacional, asegurando que han agotado las vías institucionales sin obtener información sobre el paradero de sus esposos, hijos, hermanos y demás familiares.

Entre quienes lideran esta iniciativa está Lorena del Pilar Gómez Rangel, residente en Girón, Santander, quien completa cinco meses sin conocer el destino de su esposo, un hombre de 37 años que viajó al conflicto armado atraído por ofertas laborales y promesas de mejores ingresos.

"Mi hijo me pregunta por su papá y no sé qué responderle. He enviado derechos de petición, radicados y correos a la Cancillería, pero nadie nos da información", afirmó.



Según denuncian las familias, muchas de las personas que viajaron al extranjero fueron contactadas por intermediarios que les ofrecieron altos salarios y trabajos que supuestamente no implicaban participar directamente en combates. Sin embargo, aseguran que varios terminaron en zonas de confrontación y desde entonces perdieron toda comunicación con sus seres queridos.

Denuncian red de reclutamiento

Las esposas y madres de los desaparecidos sostienen que, detrás de estos casos, podría existir una red de reclutamiento que opera mediante falsas promesas laborales. Aseguran que algunos hombres fueron convencidos de viajar para desempeñar labores de apoyo logístico, atención de heridos o cocina, pero presuntamente terminaron enviados al frente de batalla.

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"Los llevan engañados. Les prometen millones de pesos, pero muchas familias nunca volvieron a recibir noticias de ellos. Hay madres campesinas que no saben dónde pedir ayuda y sienten que han sido abandonadas por las instituciones", manifestó Gómez.

Las familias afirman que, a nivel nacional, más de 160 hogares atraviesan situaciones similares y que existen casos de personas desaparecidas desde hace más de un año.

María Isabel Leal Meza, esposa de otro colombiano desaparecido, aseguró que el miedo ha llevado a muchas familias a guardar silencio.

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"La gente por miedo no habla. Nosotros nos hemos unido en un grupo con familias de Bogotá, Villavicencio, Bucaramanga y otras regiones para apoyarnos y buscar respuestas", explicó.

Durante la jornada en el Congreso, los familiares solicitarán al Gobierno Nacional, a la Cancillería colombiana y a representantes diplomáticos de Rusia, información sobre el estado y ubicación de los colombianos desaparecidos.

Las familias esperan que su llamado permita abrir una investigación más amplia sobre los mecanismos de reclutamiento utilizados para llevar ciudadanos colombianos al conflicto europeo y, sobre todo, obtener alguna noticia sobre sus seres queridos.