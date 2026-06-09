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Ejército refuerza controles en vías de Santander por vacaciones y segunda vuelta presidencial

Más de 500 soldados fueron desplegados en los principales corredores viales de Santander, el sur del Cesar y el nordeste antioqueño para garantizar la seguridad de los viajeros durante los puentes festivos, las vacaciones de mitad de año y la jornada electoral de segunda vuelta presidencial.

Ejército blinda el departamento ante temporada de vacaciones de mitad de año
Ejército blinda el departamento ante temporada de vacaciones de mitad de año
Imagen de las autoridades. Ejército blinda el departamento ante temporada de vacaciones de mitad de año
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 9 de jun, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Con el inicio de la temporada de vacaciones de mitad de año y la llegada de los próximos puentes festivos, el Ejército Nacional puso en marcha un amplio dispositivo de seguridad para garantizar la movilidad de miles de viajeros en Santander, el sur del Cesar y el nordeste antioqueño.

La Quinta Brigada activó la estrategia "Viaje Seguro, su Ejército está en la vía", que contempla el despliegue de más de 500 soldados en los principales corredores viales de la región, especialmente en las rutas que conectan con Bucaramanga, Barrancabermeja, Cúcuta y Ocaña.

El plan incluye la instalación de puestos de control estratégicos sobre vías nacionales, secundarias y terciarias, con el objetivo de prevenir delitos, acompañar a los viajeros y responder de manera oportuna ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad en las carreteras.

Las autoridades señalaron que el dispositivo también busca fortalecer la tranquilidad de las comunidades, respaldar las actividades comerciales y promover el turismo en el nororiente colombiano durante una de las temporadas de mayor movimiento de viajeros.

De manera paralela, el Ejército mantendrá activo el plan de seguridad electoral con miras a la segunda vuelta presidencial, reforzando las operaciones militares y las labores de vigilancia en distintos puntos de la región.

El teniente coronel Jeisson Gerenas Díaz, comandante del Batallón de Ingenieros de Combate No. 5 "Coronel Francisco José de Caldas", aseguró que los uniformados permanecerán desplegados en los principales ejes viales del departamento para contribuir a la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.

"Soldados de la Quinta Brigada del Ejército Nacional despliegan todas sus capacidades en las principales vías del departamento de Santander, contribuyendo a la tranquilidad y seguridad del oriente colombiano para que propios y visitantes disfruten de toda la riqueza gastronómica y turística de esta región", indicó el oficial.

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El Ejército invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa a través de las líneas gratuitas 147 del Gaula Militar y 107 contra el terrorismo.

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