Tres muertos y nueve heridos dejan accidentes de tránsito en vías de Santander

La accidentalidad vial sigue cobrando vidas en Santander. Durante las últimas horas, tres personas murieron y al menos nueve resultaron heridas en accidentes registrados en Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Barrancabermeja, encendiendo nuevamente las alarmas de las autoridades sobre el incremento de la mortalidad en las vías.

El caso más reciente ocurrió en la vía que conduce al Aeropuerto Yariguies de Barrancabermeja, donde se registró un choque entre dos motocicletas que dejó una persona fallecida y varios lesionados.

La víctima mortal fue identificada como Dayro Hoyo Solano, de 51 años, oriundo de San Pablo, Bolívar. Según el reporte preliminar, conducía la motocicleta de placas CBB-48F y viajaba acompañado por Esteban Sanabria Harrison, quien resultó herido.

Tres hombres muertos y nueve personas heridas dejan accidentes de tránsito en Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón y Floridablanca. El último caso ocurrió en la carrera 15 con calle 13 de la capital santandereana donde un taxi atropelló a un adulto mayor #MañanasBlu pic.twitter.com/glgnNco5Rl — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 9, 2026

En el mismo hecho se vio involucrada otra motocicleta de placas BYM-35C, conducida por Diego Andrés Lizarazo, quien también sufrió lesiones junto a su acompañante, Angélica Picón Claro. Los heridos fueron trasladados a la Clínica Primero de Mayo para recibir atención médica.



Otra de las víctimas fatales fue Wilmar Sánchez, motociclista que perdió la vida en un accidente registrado en el municipio de Girón. A estos hechos se suma un nuevo caso ocurrido en Bucaramanga, donde un taxi atropelló a un adulto mayor en la carrera 15 con calle 13, situación que también es materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.

Las cifras reflejan una preocupante tendencia. De acuerdo con las autoridades, las muertes por accidentes de tránsito han aumentado un 33 % durante lo corrido de 2026. Solo en Bucaramanga se han registrado 27 fallecidos por siniestros viales, de los cuales 20 eran motociclistas.

Buscan a conductor que atropelló a dos mujeres en Barrancabermeja y huyó sin auxiliarlas #VocesySonidoshttps://t.co/W3cSZcRwVQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 4, 2026

El panorama resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta que durante todo el año 2025 se reportaron 85 víctimas fatales en accidentes de tránsito en la capital santandereana, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las campañas de prevención y control en las vías.

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Las autoridades reiteraron el llamado a conductores, motociclistas y peatones para respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y conducir con precaución, especialmente en corredores de alta movilidad donde se concentra gran parte de la accidentalidad en Santander.