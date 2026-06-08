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Niña de 13 años murió atrapada en incendio que consumió una vivienda en Rionegro, Santander

La emergencia ocurrió en la madrugada en zona rural del municipio. Organismos de socorro atendieron el caso, pero no lograron salvar a la menor, cuya muerte es investigada por las autoridades.

Tragedia en Rionegro Santander, fallece menor de 13 años en incendio.
Tragedia en Rionegro Santander, fallece menor de 13 años en incendio.
Imagen de las autoridades. Tragedia en Rionegro Santander, fallece menor de 13 años en incendio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jun, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Una niña de 13 años perdió la vida en medio de un incendio registrado en una vivienda de la zona rural de Rionegro, Santander, hecho que ha generado conmoción entre los habitantes del municipio.

La emergencia ocurrió en la madrugada de este lunes en una finca de la vereda Balsas Cría. Según la información entregada por las autoridades, la menor se encontraba dentro de la vivienda cuando se presentó el incendio.

"Tras conocerse la emergencia unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Policía se desplazaron hasta la vivienda para atender la situación. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los organismos de socorro, la menor falleció en el lugar de los hechos", dijo el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el incendio estaría relacionado con una falla en el sistema eléctrico de la vivienda, aunque serán las investigaciones las que determinen las causas exactas de la emergencia, el cuerpo de la menor fue remitido a Medicina Legal.

La Policía expresó su solidaridad con la familia de la menor y confirmó que continúa recopilando información para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió esta tragedia.

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