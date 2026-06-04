Buscan a conductor que atropelló a dos mujeres en Barrancabermeja y huyó sin auxiliarlas

Las autoridades buscan al conductor de una camioneta que atropelló a dos mujeres que se movilizaban en motocicleta por la avenida 36 de Barrancabermeja y luego huyó sin prestarles ayuda. El accidente, ocurrido durante la madrugada del pasado 31 de mayo, quedó registrado en cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa el momento en que las dos mujeres se movilizaban en una motocicleta cuando fueron impactadas violentamente por la camioneta que circulaba a alta velocidad. Tras el choque, el conductor continuó su recorrido y abandonó la escena, mientras las víctimas quedaron tendidas sobre la vía gravemente heridas.

Las dos mujeres fueron auxiliadas y trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Una de ellas permanece en proceso de recuperación tras presentar múltiples traumatismos.

Medardo Mendoza, padre de una de las afectadas, expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió a las autoridades avanzar en la identificación del responsable.



"Uno queda muy preocupado porque ya ni siquiera se puede transitar tranquilamente. Ella venía por la vía y de repente apareció un vehículo a toda velocidad que las atropelló. Lo más grave es que el conductor siguió como si nada hubiera pasado, ni siquiera se detuvo a ver cómo estaban", manifestó.

Según relató, una de las víctimas sufrió heridas de consideración en la cabeza y la espalda. Los médicos tuvieron que practicarle suturas debido a una lesión abierta en el cuero cabelludo, mientras que los golpes en la espalda le han generado fuertes dolores y dificultades en su recuperación.

"Está bastante golpeada. Tiene heridas grandes en la cabeza, varios puntos de sutura y una lesión en la espalda donde recibió un fuerte impacto. El dolor ha sido constante", explicó Mendoza.

#Video Buscan a conductor de camioneta que atropelló a dos mujeres que se transportaban en una motocicleta en Barrancabermeja. "De milagro están vivas", dijo un familiar #MañanasBlu pic.twitter.com/M982gw55cY — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 4, 2026

Publicidad

La familia asegura que, pese a la existencia de videos que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido, el proceso para obtener pruebas y formalizar la denuncia ha sido complejo debido al estado de salud de la víctima.

De acuerdo con Mendoza, en distintos organismos les han informado que algunas diligencias requieren trámites judiciales y que la denuncia debe ser presentada directamente por la persona afectada, situación que ha dificultado el avance del caso mientras la mujer permanecía hospitalizada.

Por ello, los familiares hicieron un llamado a las autoridades de tránsito, a la Policía y a la comunidad para que ayuden a identificar la camioneta involucrada y a su conductor.

Publicidad

"Pedimos que nos colaboren para esclarecer estos hechos. Hay cámaras en el sector y confiamos en que las autoridades puedan revisar el material disponible para encontrar al responsable de este accidente", agregó.