Anuncian estrategia de seguridad y recompensas en zona rural de Barrancabermeja

La Alcaldía de Barrancabermeja anunció nuevas medidas para fortalecer la seguridad en los corregimientos Meseta de San Rafael y El Centro, tras reuniones con líderes comunitarios, autoridades militares y de Policía, y representantes de diferentes entidades que permitieron identificar las principales preocupaciones de los habitantes de estas zonas rurales.

En el corregimiento Meseta de San Rafael, las autoridades desarrollaron una jornada de diálogo con la comunidad para evaluar las necesidades en materia de seguridad y convivencia.

Entre los compromisos adquiridos se encuentran el aumento de capacidades operativas, patrullajes permanentes, el fortalecimiento de los frentes de seguridad rurales, la posible instalación de sistemas de videovigilancia y mejoras en la iluminación de sectores que presentan deficiencias.

El secretario de Seguridad de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez Alipio, explicó que el objetivo es preservar a Meseta de San Rafael como uno de los sectores más seguros del distrito y evitar que la delincuencia se expanda hacia el corregimiento.

“Sabemos que la forma como conservaremos este corregimiento como uno de los más seguros es no permitiendo que avance la delincuencia alrededor de él; es por eso que hay un plan de acción de corto y mediano plazo”, señaló el funcionario.

Aunque la comunidad destacó los bajos índices de criminalidad en la zona, expresó preocupación por algunos casos recientes de hurto de motocicletas en sectores cercanos, situación que motivó el fortalecimiento de las acciones preventivas.

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Por otra parte, en el corregimiento El Centro se realizó un Consejo de Seguridad con enfoque rural, en el que participaron altos mandos de la Policía, Ejército, Armada Nacional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Ecopetrol y representantes de las Juntas de Acción Comunal.

Durante el encuentro, los habitantes manifestaron inquietudes relacionadas con extorsiones, hurtos a personas y motocicletas, microtráfico, robo de hidrocarburos, amenazas contra líderes sociales y comunales, además de los llamados “piques ilegales” y la presencia de personas sospechosas durante la noche.

Como resultado de la reunión, las autoridades anunciaron la implementación de un plan de recompensas exclusivo para El Centro, con el propósito de incentivar las denuncias ciudadanas y facilitar la identificación y captura de responsables de actividades delictivas.

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Asimismo, se acordó aumentar las capacidades operativas del Ejército y la Policía en el corregimiento, fortalecer las redes de apoyo comunitario y empresarial, replantear las estrategias de control territorial y reforzar los sistemas de videovigilancia.

Según la Secretaría de Seguridad, estas acciones buscan consolidar una respuesta más rápida y efectiva frente a los hechos delictivos y garantizar mayores condiciones de tranquilidad para las más de 30 veredas que conforman el corregimiento El Centro y las comunidades rurales de Barrancabermeja.