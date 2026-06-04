Nueva explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca: autoridades atienen emergencia

Autoridades de Sutatausa, Cundinamarca, atienden en la tarde de este jueves, 4 de junio, una explosión reportada en una mina de carbón del municipio. Las autoridades confirmaron que, en total, seis mineros quedaron atrapados. Asimismo, informaron que uno de los trabajadores murió en el lugar.

Ante esta emergencia, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté subestación Sutatausa con apoyo del CRUE de Cundinamarca, la Policía, una ambulancia y representantes de la alcaldía local se trasladaron a la Vereda Las Peñas para socorrer a los mineros atrapados.

"Con ocasión de una emergencia producida por una explosión -al parecer por metano- dentro de la mina de carbón ‘San Antonio 3’, en Sutatausa (Cundinamarca), el equipo de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté se desplaza de inmediato hacia el lugar para apoyar las labores de atención y verificación in situ", informó la Agencia Nacional de Minería.

Minutos después, sobre las 3:45 de la tarde, aproximadamente, se logró el rescate del primer minero, quien fue valorado en el lugar para luego ser trasladado a un centro médico. Sin embargo, luego de confirmó la muerte de uno de los trabajadores.



Nueva emergencia en poco tiempo

Vale recordar que hace exactamente un mes también se había reportado una explosión en una mina en ese municipio que acabó con la vida de nueve mineros.