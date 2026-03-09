Turismo en Colombia supera ingresos de café y carbón: sumó más de 11.000 millones de dólares

El turismo se consolida como uno de los sectores más importantes de la economía colombiana después de que, en 2025, las divisas generadas por actividades asociadas a los viajes alcanzaron 11.166 millones de dólares, superando ampliamente los ingresos por exportaciones de café y carbón.

Las cifras, divulgadas por la Anato, muestran un crecimiento sostenido del sector y confirman que el turismo ya no es una actividad complementaria, sino uno de los principales motores de ingreso de divisas para el país.



¿Cuánto creció el turismo en 2025?

De acuerdo con el informe, el total de divisas por exportaciones relacionadas con el turismo creció 9,3 % en 2025 frente a 2024.

El principal aporte provino del rubro de viajes, que generó 9.426,97 millones de dólares, con un incremento de 8,4 %. A esto se sumó el transporte aéreo de pasajeros, que aportó 1.739,15 millones de dólares y registró un crecimiento aún mayor, de 14,3 %.

Según Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato , estos resultados consolidan la tendencia positiva que el sector viene mostrando desde los últimos años.



“Con este resultado el sector volvió a demostrar su importante peso en la economía colombiana y va en línea con el buen desempeño observado en 2024”, explicó la dirigente gremial.

Turismo en Medellín

Supera a exportaciones tradicionales

Uno de los datos más llamativos es que el turismo volvió a ubicarse por encima de sectores históricos de exportación.

En 2025, los ingresos generados por los viajes superaron por más del doble las exportaciones de carbón, que sumaron 4.901 millones de dólares, y también estuvieron por encima del café, que alcanzó 5.788,2 millones de dólares.

Además, el turismo llegó a representar el 89 % del valor de las exportaciones de petróleo y sus derivados, que totalizaron 12.482 millones de dólares, aunque este último sector registró una caída del 17 % frente al año anterior.

Estas cifras confirman que la industria turística se consolida como el segundo mayor generador de divisas del país.



¿Cuáles son los destinos más visitados en Colombia?

En cuanto a la llegada de visitantes internacionales, algunos destinos tradicionales continúan liderando las preferencias.

Entre enero y octubre de 2025, el ranking de regiones más visitadas fue encabezado por:



Bogotá, con 1,5 millones de turistas internacionales. Antioquia, con 1 millón de visitantes. Bolívar, con más de 700.000 viajeros.

Al mismo tiempo, varios destinos emergentes registraron crecimientos importantes en la llegada de turistas extranjeros.

Turismo en Bogotá

Entre los más destacados aparecen Chocó, La Guajira y Vichada, cada uno con incrementos cercanos al 100 % frente al mismo periodo de 2024.

También sobresalen otros territorios que han ganado visibilidad internacional, como Norte de Santander (45 %), San Andrés (43 %), Córdoba (32 %), Casanare (27,1 %) y Nariño (24 %).

El informe también señala que Estados Unidos continúa siendo el principal país de origen de los visitantes extranjeros que llegan a Colombia.