Golpes al abuso infantil en Santander: caen dos presuntos agresores en Landázuri y Páramo

En operativos aislados, las autoridades lograron la captura de dos hombres requeridos por la justicia por delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

En la vereda Pedregales, zona rural del municipio de Landázuri, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y personal de inteligencia del Ejército Nacional capturaron a un hombre de 63 años.

El detenido tenía una orden de captura vigente, emitida el 12 de marzo de 2026 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Güepsa, por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. La víctima fue un niño de 9 años y su hermana de 8 años. Según la investigación, el agresor aprovechaba su cercanía familiar, ya que era el padrastro de la madre de las víctimas.

Tras las audiencias de rigor, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.



El segundo operativo tuvo lugar en el barrio Centro del municipio de Páramo. Durante planes de registro, control y solicitud de antecedentes, uniformados de la Policía interceptaron a un ciudadano de 47 años.

Al verificar sus datos, el sistema arrojó que el sujeto presentaba una orden de captura vigente emanada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial (Sala Penal de Bogotá D.C.). El hombre fue detenido para cumplir una condena de 159 meses de prisión (más de 13 años) por el delito de acceso carnal violento.

Los hechos se remontan al año 2006. Según la denuncia instaurada por la madre de la víctima, el hoy capturado habría abusado sexualmente de quien en ese entonces era su hijastra, menor de 14 años.

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El individuo ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el cumplimiento inmediato de su sentencia.

