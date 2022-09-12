En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Paz
UNGRD
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Landazuri

Landazuri

Explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca
Santanderes

Identifican a los cuatro mineros muertos en socavón de carbón en Landázuri, Santander

FOTO MINA DE CARBÓN EN NORTE DE SANTANDER.jpg
Santanderes

Tragedia en Landázuri: dos mineros murieron tras derrumbe en socavón de carbón

Nuevo derrumbe en la Transversal del Carare
Santanderes

Logran acuerdos para avanzar en solución a la crisis vial de la Troncal del Carare

FOTO INUNDACIONES NUEVAS SANTANDER.jpg
Santanderes

Emergencias por lluvias en Santander dejan cientos de familias damnificadas y un fallecido

Aparatoso accidente de Sebastián Ayala en vía de Landázuri, Santander.
Santanderes

Cantante Sebastián Ayala se accidentó en vía de Landázuri, Santander; bus lo sacó de la vía

Alcalde de Landázuri alerta sobre minas ilegales en el municipio.jpg
Santanderes

Alcalde de Landázuri alerta sobre riesgos en minas tras muerte de dos mineros

Mina de carbón Landázuri.JPG
Santanderes

Ejército refuerza seguridad tras explosión en mina de carbón que dejó tres muertos en Landázuri

foto mujer profanación tumba.jpg
Santanderes

Escalofriante escena: mujer profanó tumba para “bañar y vestir” a un difunto en Landázuri, Santander

capturado landázuri.jpg
Santanderes

A la cárcel presunto responsable de asesinar a un campesino en Landázuri, Santander

Mujeres asesinadas.jpg
Santanderes

Dos mujeres fueron asesinadas en Santander: uno de los casos es feminicidio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad