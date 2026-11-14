Tragedia en Chita, Boyacá: al menos dos mineros muertos por una explosión de gas metano en socavón

Al menos dos mineros murieron por una explosión de gas metano en una mina de carbón del municipio de Chita, en el departamento de Boyacá, donde los equipos de rescate continúan buscando a otras dos personas que quedaron atrapadas, informaron este sábado fuentes oficiales.

"Nuestros equipos de Salvamento Minero continúan trabajando en el lugar para avanzar en las labores de rescate de las otras dos personas", señaló la Agencia Nacional de Minería (ANM) en un comunicado.

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La explosión ocurrió durante la tarde del viernes en una mina de la vereda (aldea) La Playa y afectó a cuatro trabajadores que se encontraban en el interior del socavón.

La ANM confirmó que dos de los cuerpos involucrados en la emergencia ya fueron evacuados, mientras los equipos de salvamento continúan las labores para localizar y rescatar a los otros dos mineros.



Desde que se reportó el accidente, los socorristas han trabajado de manera ininterrumpida y han tenido que hacer frente a las complejas condiciones ocasionadas por el derrumbe, por lo que "durante la noche realizaron labores de ventilación y adecuación del sostenimiento de la mina", informó la entidad.

Hace menos de un mes, otra explosión en una mina dejó cuatro trabajadores muertos en el municipio de Landázuri, en el departamento de Santander (noreste).

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La minería subterránea de carbón es habitual en varios departamentos de la región Andina, donde las explosiones de gas metano constituyen uno de los riesgos asociados a esta actividad.

El pasado 20 de agosto, al menos 13 personas murieron y siete resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto en el departamento de Nariño.