El oscuro prontuario del hacker de DNI: habría intervenido la información de reconocida universidad

Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quedó bajo medida de aseguramiento en centro carcelario por una investigación que lo vincula con una presunta red dedicada a alterar calificaciones y registros financieros de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Su captura se produjo el viernes 6 de noviembre, durante un operativo del CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar. El caso no se limita a las presuntas irregularidades en su propio historial académico: la Fiscalía sostiene que habría actuado como enlace para facilitar que otros estudiantes accedieran a modificaciones en sus registros.

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La investigación también puso bajo la lupa la obtención de títulos universitarios y una serie de movimientos financieros que no tendrían soporte en los sistemas de tesorería de la institución.

¿Qué antecedentes tiene el caso del presunto hacker de la DNI?

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, entre 2017 y 2023 habría funcionado una estructura dedicada a modificar registros académicos y financieros de estudiantes de la UNAD. La organización, según el ente acusador, contaba con personas que tenían acceso interno a los sistemas de la universidad y con intermediarios encargados de contactar a quienes buscaban beneficiarse de los cambios.

Oyola Tovar habría tenido un papel de enlace y coordinación. Durante la audiencia, la fiscal del caso señaló que el investigado no solo habría obtenido beneficios propios, sino que también habría facilitado el acceso de terceros a las alteraciones.

Hackers // Foto: Pexels

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Como parte del material probatorio, la Fiscalía presentó comunicaciones y contactos directos entre el procesado y estudiantes cuyos historiales académicos registraron anomalías.

¿Qué irregularidades encontraron en sus notas y títulos universitarios?

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Una auditoría al historial académico de Oyola identificó 41 discrepancias entre las calificaciones asignadas por los docentes en el campus virtual y las almacenadas en las tablas administrativas de la UNAD.

Según la Fiscalía, algunas notas que inicialmente aparecían en cero fueron modificadas hasta registrar puntajes superiores a 4,0. La investigación también encontró movimientos relacionados con pagos de matrícula por más de 35 millones de pesos, respaldados en registros manuales a nombre del procesado que no tendrían correspondencia en los sistemas de tesorería.

Con esos historiales académicos bajo cuestionamiento, Oyola habría tramitado y obtenido títulos de pregrado como ingeniero de sistemas y de especialista en gestión pública.

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¿Por qué enviaron a prisión al exfuncionario de la DNI?

El juez de control de garantías impuso la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al considerar que existía riesgo de fuga y que la condición de servidor público del investigado podía representar un peligro para el desarrollo de la investigación.

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El proceso continúa y las irregularidades señaladas corresponden a hipótesis de la Fiscalía. La responsabilidad penal de Oyola Tovar deberá establecerse en las etapas judiciales correspondientes.